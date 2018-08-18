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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1997199819992000

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 252
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
80
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 19:37

Коболев предложил оплатить долги поставщиков тепла из местных бюджетов
Проблему задолженности предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) за потребленный газ можно решить путем возложения обязанности оплачивать такие долги на местные бюджеты, поскольку большинство таких предприятий находятся в собственности местных общин.
Как передает БизнесЦензор, об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил на своей странице в сети Facebook.

Глава НАК подчеркнул важность этого вопроса для завершения анбандлинга "Нафтогаза" (отделения функции транспортировки газа и создания независимого оператора ГТС).

"Крайне важно решить проблему тепловиков. Не секрет, что эти потребители накапливают долги и не имеют стимулов должным образом рассчитываться – ведь, согласно законодательству, их невозможно отключить. Как результат – имеем миллиардные небалансы у операторов газораспределительных сетей, а долг облгазов перед оператором ГТС уже достиг 38 млрд грн. Рынок, на котором такое происходит – нельзя назвать европейским", – подчеркнул Коболев.

В связи с этим глава НАК предложил перенести ответственность за отбор газа предприятиями ТКЭ с облгазов на "Нафтогаз".

"Чтобы решить эту проблему, "Нафтогаз" согласен перейти к модели, при которой мы, как большая государственная компания, будем ответственность за отборы всех тепловиков. В то же время, в законодательстве необходимо предусмотреть очень простой принцип – если по завершению сезона тепловик не рассчитался за отобранный газ, средства списываются из местного бюджета. Тогда будет стимул у муниципальных тепловиков рассчитываться, а у местных властей – контролировать коммунальные предприятия", – пояснил Коболев.

"Такой механизм позволит нам сбалансировать отношения с тепловиками, и завершить внедрение европейских кодексов на рынке газа", – добавил глава "Нафтогаза".
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 19:38

  investorkiev написав:
  Прохожий написав:
  Yuri_T написав:если не могут освоить уже выделенные деньги - нах. с пляжа, и микитася и виталика.

согласен, прийдет ткаченко и освоят, даже без реконструкции, прямо в карман, ну как было при овоще и космонавте

не в обиду, но при Овоще построили с нуля новый мост через Днепр соединивший левый берег с правым, часто по нему езжу.

Сколько мостов построили после?

ты про этот?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
"Сооружение моста начато в 2004 году, 27 сентября 2010 года открыто железнодорожное движение, 17 декабря 2010 года открыто автомобильное движение с левого берега на правый. 31 марта 2011 года было открыто движение с правого берега на левый по въезду со стороны Кончи-Заспы. 27 мая 2010 года открыт заезд со стороны моста Патона. Полный запуск объекта состоялся 23 августа 2011 года"

Скажи еще, что он сам его строил.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 19:53

  vano80 написав:
  investorkiev написав:
  Прохожий написав:согласен, прийдет ткаченко и освоят, даже без реконструкции, прямо в карман, ну как было при овоще и космонавте

не в обиду, но при Овоще построили с нуля новый мост через Днепр соединивший левый берег с правым, часто по нему езжу.

Сколько мостов построили после?

ты про этот?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
"Сооружение моста начато в 2004 году, 27 сентября 2010 года открыто железнодорожное движение, 17 декабря 2010 года открыто автомобильное движение с левого берега на правый. 31 марта 2011 года было открыто движение с правого берега на левый по въезду со стороны Кончи-Заспы. 27 мая 2010 года открыт заезд со стороны моста Патона. Полный запуск объекта состоялся 23 августа 2011 года"

Скажи еще, что он сам его строил.

МБА хули :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 20:24

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за отсрочку допуска иностранцев к покупке земли при запуске земельного рынка.

"Какое-то время мы должны продавать землю только украинцам. Только", – сказал он в ходе пресс-марафона в Киеве в четверг.

Этот период может продлиться несколько лет, уточнил президент.

"Когда наши фермеры купят землю, когда снизится наша кредитная ставка, тогда уже можно дать возможность приобретать землю иностранным компаниям при условии, что они будут работать на этой земле и нанимать на работу украинцев", – пояснил Зеленский.

По словам президента, чтобы дать возможность украинцам приобретать землю, необходимо предоставление финансовых, кредитных льгот.

"Еще большие льготы должны быть у тех, кто уже сейчас работает на этой земле и хочет стать ее владельцем. И только потом, когда украинские фермеры получат землю, можно будет разрешать ее покупку иностранным компаниям".


https://interfax.com.ua/news/economic/618201.html

Вот :mrgreen: Это именно то, чего я и ожидал. Агробароны, Латифундисты будут приоритеными покупателями. И про опыт работы на этой земле - это пять :mrgreen:
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 20:33

  kivin написав:Всеукраїнський перепис населення заплановано на кінець 2020-го

скоро мы узнаем что в киеве не 2.9 млн на 4.9 )


Деребан на 3.5 ярда. К тому времени и до 10 дорастет.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 20:41

  zzzzzz написав:
Президент Украины Владимир Зеленский выступает за отсрочку допуска иностранцев к покупке земли при запуске земельного рынка.

"Какое-то время мы должны продавать землю только украинцам. Только", – сказал он в ходе пресс-марафона в Киеве в четверг.

Этот период может продлиться несколько лет, уточнил президент.

"Когда наши фермеры купят землю, когда снизится наша кредитная ставка, тогда уже можно дать возможность приобретать землю иностранным компаниям при условии, что они будут работать на этой земле и нанимать на работу украинцев", – пояснил Зеленский.

По словам президента, чтобы дать возможность украинцам приобретать землю, необходимо предоставление финансовых, кредитных льгот.

"Еще большие льготы должны быть у тех, кто уже сейчас работает на этой земле и хочет стать ее владельцем. И только потом, когда украинские фермеры получат землю, можно будет разрешать ее покупку иностранным компаниям".


https://interfax.com.ua/news/economic/618201.html

Вот :mrgreen: Это именно то, чего я и ожидал. Агробароны, Латифундисты будут приоритеными покупателями. И про опыт работы на этой земле - это пять :mrgreen:

я би дозволив лише українським громадянам (не юрособам), а тільки ФОП/фізособи, макс., скажімо 50га в "одні руки", при умові, що для ведення фермеського господарства
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 20:41

  vano80 написав:
  investorkiev написав:не в обиду, но при Овоще построили с нуля новый мост через Днепр соединивший левый берег с правым, часто по нему езжу.

Сколько мостов построили после?

ты про этот?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
"Сооружение моста начато в 2004 году, 27 сентября 2010 года открыто железнодорожное движение, 17 декабря 2010 года открыто автомобильное движение с левого берега на правый. 31 марта 2011 года было открыто движение с правого берега на левый по въезду со стороны Кончи-Заспы. 27 мая 2010 года открыт заезд со стороны моста Патона. Полный запуск объекта состоялся 23 августа 2011 года"

Скажи еще, что он сам его строил.


Да, его построил Янык, до 2009 года так ничего небыло, может пару опор стояло.

Так а сколько мостов построили после Яныка (ну или достроили), я не услышал?
Заодно напомните сколько станций метро построили после Яныка, за 6 лет?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 20:53

investorkiev
Как там в скафондре ? Запуск ракеты откладывается ? :mrgreen:

В Раду внесли обновленный законопроект о рынке земли

Группа депутатов из фракции "Слуга народа" зарегистрировала в Верховной Раде обновленный законопроект об обороте земель сельхозназначения.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.

Текст законопроекта еще не опубликован.

Один из авторов сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что в нем учтены замечания, высказанные накануне на встрече президента Зеленского с представителями аграрной отрасли.

"Изменения коснулись, в частности, вопроса возможной покупки земли нерезидентами, однако детали будут на встрече в Раде в пятницу 11 октября", - сказал собеседник агентства.

Отметим, что участники встречи с президентом высказались за поэтапное введение рынка земли, когда на первом этапе право приобрести землю предоставляться исключительно украинцам, а иностранцы получат такую ​​возможность только на последнем этапе реформы.

В первоначальном законопроекте нерезиденты (за исключением страны-агрессора) могли покупать украинскую землю на равных с резидентами только при одном условии - создав компанию-резидента.


https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/10/10/652491/
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zzzzzz
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