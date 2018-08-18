Коболев предложил оплатить долги поставщиков тепла из местных бюджетов

Проблему задолженности предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) за потребленный газ можно решить путем возложения обязанности оплачивать такие долги на местные бюджеты, поскольку большинство таких предприятий находятся в собственности местных общин.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил на своей странице в сети Facebook.



Глава НАК подчеркнул важность этого вопроса для завершения анбандлинга "Нафтогаза" (отделения функции транспортировки газа и создания независимого оператора ГТС).



"Крайне важно решить проблему тепловиков. Не секрет, что эти потребители накапливают долги и не имеют стимулов должным образом рассчитываться – ведь, согласно законодательству, их невозможно отключить. Как результат – имеем миллиардные небалансы у операторов газораспределительных сетей, а долг облгазов перед оператором ГТС уже достиг 38 млрд грн. Рынок, на котором такое происходит – нельзя назвать европейским", – подчеркнул Коболев.



В связи с этим глава НАК предложил перенести ответственность за отбор газа предприятиями ТКЭ с облгазов на "Нафтогаз".



"Чтобы решить эту проблему, "Нафтогаз" согласен перейти к модели, при которой мы, как большая государственная компания, будем ответственность за отборы всех тепловиков. В то же время, в законодательстве необходимо предусмотреть очень простой принцип – если по завершению сезона тепловик не рассчитался за отобранный газ, средства списываются из местного бюджета. Тогда будет стимул у муниципальных тепловиков рассчитываться, а у местных властей – контролировать коммунальные предприятия", – пояснил Коболев.



"Такой механизм позволит нам сбалансировать отношения с тепловиками, и завершить внедрение европейских кодексов на рынке газа", – добавил глава "Нафтогаза".