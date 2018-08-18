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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1998199920002001

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 252
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
80
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 22:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот есть много мнений, что на окраинах покупать не нужно.

Для пример, что такое окраина, оставлю тут это фото, на ней - ул Красноармейская (вел.васильковская) всего навсего 80 лет назад.

Сколько интересно тогда стоили эти хаты?

Зображення
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 22:17

Трибека, вы наверно не понимаете в чем проблема ?

Обьясню. На первом этапе землю продадут за копейки агрохолдингам.

Пару лет не все захотят ждать.
Эти копейки пойдут на проедание.

До второго этапа не все захотят ждать.
Ну и с такой демографией....
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 10 жов, 2019 22:22, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 22:21

  investorkiev написав:[
Да, его построил Янык, до 2009 года так ничего небыло, может пару опор стояло.


Овощ пришел весной 2010. Осенью 2010 запущено жд движение. За полгода построил?
А ещё давай напомни какие были звр и долги до прихода овоща и в конце 2013. Почему по ющу не тоскуешь, дурилка ватная? При нем был самый жирок.
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trololo
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 22:27

  trololo написав:[
Овощ пришел весной 2010. Осенью 2010 запущено жд движение. За полгода построил?

А хули, крепкий хозяйственник.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 22:34

  trololo написав:
  investorkiev написав:[
Да, его построил Янык, до 2009 года так ничего небыло, может пару опор стояло.


Овощ пришел весной 2010. Осенью 2010 запущено жд движение. За полгода построил?
А ещё давай напомни какие были звр и долги до прихода овоща и в конце 2013. Почему по ющу не тоскуешь, дурилка ватная? При нем был самый жирок.

а ты не думал чего его называют "мост кирпы"?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 22:38

  Оранжевый-хит сезона написав:
  trololo написав:
  investorkiev написав:[
Да, его построил Янык, до 2009 года так ничего небыло, может пару опор стояло.


Овощ пришел весной 2010. Осенью 2010 запущено жд движение. За полгода построил?
А ещё давай напомни какие были звр и долги до прихода овоща и в конце 2013. Почему по ющу не тоскуешь, дурилка ватная? При нем был самый жирок.

а ты не думал чего его называют "мост кирпы"?

Причем тут это? Он стартанул проекта за пару месяцев до гибели, к строительству отношения не имеет. Строился мост при юще.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 22:43

  trololo написав:
  investorkiev написав:[
Да, его построил Янык, до 2009 года так ничего небыло, может пару опор стояло.


Овощ пришел весной 2010. Осенью 2010 запущено жд движение. За полгода построил?
А ещё давай напомни какие были звр и долги до прихода овоща и в конце 2013. Почему по ющу не тоскуешь, дурилка ватная? При нем был самый жирок.


Так а шо там с мостами, которые вышиватники за 6 лет построили, напомни? И про новые станции метро? В этом же был вопрос - что вот при овоще хреново инфраструктура развивалась, а Виталя с шоколадником дали жару!
investorkiev
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