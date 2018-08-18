Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:[ Да, его построил Янык, до 2009 года так ничего небыло, может пару опор стояло.
Овощ пришел весной 2010. Осенью 2010 запущено жд движение. За полгода построил? А ещё давай напомни какие были звр и долги до прихода овоща и в конце 2013. Почему по ющу не тоскуешь, дурилка ватная? При нем был самый жирок.
investorkiev написав:[ Да, его построил Янык, до 2009 года так ничего небыло, может пару опор стояло.
Овощ пришел весной 2010. Осенью 2010 запущено жд движение. За полгода построил? А ещё давай напомни какие были звр и долги до прихода овоща и в конце 2013. Почему по ющу не тоскуешь, дурилка ватная? При нем был самый жирок.
investorkiev написав:[ Да, его построил Янык, до 2009 года так ничего небыло, может пару опор стояло.
Овощ пришел весной 2010. Осенью 2010 запущено жд движение. За полгода построил? А ещё давай напомни какие были звр и долги до прихода овоща и в конце 2013. Почему по ющу не тоскуешь, дурилка ватная? При нем был самый жирок.
а ты не думал чего его называют "мост кирпы"?
Причем тут это? Он стартанул проекта за пару месяцев до гибели, к строительству отношения не имеет. Строился мост при юще.
investorkiev написав:[ Да, его построил Янык, до 2009 года так ничего небыло, может пару опор стояло.
Овощ пришел весной 2010. Осенью 2010 запущено жд движение. За полгода построил? А ещё давай напомни какие были звр и долги до прихода овоща и в конце 2013. Почему по ющу не тоскуешь, дурилка ватная? При нем был самый жирок.
Так а шо там с мостами, которые вышиватники за 6 лет построили, напомни? И про новые станции метро? В этом же был вопрос - что вот при овоще хреново инфраструктура развивалась, а Виталя с шоколадником дали жару!