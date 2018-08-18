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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1997199819992000

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 252
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
80
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Окраины бывают разные :) Одно дело ДВРЗ там, Отрадный возле Киев-Волынского или Южная Борщаговка, другое дело тот же Святошин или Оболонь.
Но объективно говоря в ближайшие десятилетия границы Киева глобально меняться не будут. Даже если присоединят пригородные города, все равно они не будут Киевом подсознательно еще долго.
Вот например карта 40 летенй давности, что тут принципиально другое не считая отсутствия Троещины и ПО (Х уже есть)?
http://www.mashke.org/kievtram/history/ ... 78-map.jpg

На окраинах играет роль близость к метро и нужно смотреть на векторы его развития.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:25

Там нет ни Южного моста, ни поха в целом. Ко мне с такой бумажной картой лет 5 назад подошел дедушка на копейке. Говорит, мол как-то приехал из Черкасс, ч-з Борисполь, а назад так уже не могу.
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:26

Модератор, пожалуйста не удаляйте мои посты про новый закон о рынке земли.

Обновленный земельный законопроект вводит запрет покупки земли бенефициарами-иностранцами до 2024 г. - нардеп от СН Костюк
Группа депутатов из фракции "Слуга народа", в числе которой глава профильного комитета Николай Сольский, зарегистрировала в Раде обновленный законопроект "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" №2178-10.
"Прописали запрет покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар - иностранец. До 1 января 2024 года. Также уменьшили процент: не 15%, а 8% в пределах области, а также ограничения в общинах - 35%. Это основное", - сообщил в комментарии "Интерфакс-Украина" народный депутат фракции "Слуга народа", один из авторов законопроекта, Дмитрий Костюк, передает Цензор.НЕТ.


До 1 января 2024 еще на 1,5-2 млн уменьшится численность населения. Сколько миллионов уедет не известно.
На 01.01.2019 численность 42,155 млн за 2018 год -233 тыс.чел.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:36

  Santehnik написав:Окраины бывают разные :) Одно дело ДВРЗ там, Отрадный возле Киев-Волынского или Южная Борщаговка, другое дело тот же Святошин или Оболонь.
Но объективно говоря в ближайшие десятилетия границы Киева глобально меняться не будут. Даже если присоединят пригородные города, все равно они не будут Киевом подсознательно еще долго.
Вот например карта 40 летенй давности, что тут принципиально другое не считая отсутствия Троещины и ПО (Х уже есть)?
http://www.mashke.org/kievtram/history/ ... 78-map.jpg

На окраинах играет роль близость к метро и нужно смотреть на векторы его развития.

Так питання не про психологію - про транспорт ... Зараз всі дивляться - де метро , а для всіляких Буч чи Чапаєвок з Чайками - це одне з основних питань . Бортничі малесенькі по суті , близько до метро , давно в межах Києва - і що ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:41

Мне кажется, стоит пересмотреть свое отношение к Киеву и ближайшим ипеням. Пару лет назад шведский экономист Нордстрем (кстати, интересно пишет, рекомендую его книги) говорил, что будущее стран - это их превращение из государств в города-мегаполисы. И Киев ждет эта же участь.

Ну и тема городских агломераций как один из этапов этой теории тоже набирает обороты. Почему-то никто не обратил внимание, что вчера Киев и ряд пригородов официально объединились в Киевскую агломерацию. Между прочим, это объединение планировалось уже несколько лет. По заявлениям, это сделано для решения общими усилиями инфраструктурных проблем.

Если это в итоге положительным образом повлияет на развитие в т.ч. общественного транспорта, то границы между Киевом и пригородами сотрутся еще быстрее, причем я говорю не о физических границах, а скорее о восприятии этих границ, вернее, их размывании на эмоциональном уровне.
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:46

  Natt написав:Мне кажется, стоит пересмотреть свое отношение к Киеву и ближайшим ипеням. Пару лет назад шведский экономист Нордстрем (кстати, интересно пишет, рекомендую его книги) говорил, что будущее стран - это их превращение из государств в города-мегаполисы. И Киев ждет эта же участь.

Ну и тема городских агломераций как один из этапов этой теории тоже набирает обороты. Почему-то никто не обратил внимание, что вчера Киев и ряд пригородов официально объединились в Киевскую агломерацию. Между прочим, это объединение планировалось уже несколько лет. По заявлениям, это сделано для решения общими усилиями инфраструктурных проблем.

Если это в итоге положительным образом повлияет на развитие в т.ч. общественного транспорта, то границы между Киевом и пригородами сотрутся еще быстрее, причем я говорю не о физических границах, а скорее о восприятии этих границ, вернее, их размывании на эмоциональном уровне.

И что, вместо 1.5 часов до центра можно будет добираться за 90 минут?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Natt написав:Мне кажется, стоит пересмотреть свое отношение к Киеву и ближайшим ипеням. Пару лет назад шведский экономист Нордстрем (кстати, интересно пишет, рекомендую его книги) говорил, что будущее стран - это их превращение из государств в города-мегаполисы. И Киев ждет эта же участь.

Ну и тема городских агломераций как один из этапов этой теории тоже набирает обороты. Почему-то никто не обратил внимание, что вчера Киев и ряд пригородов официально объединились в Киевскую агломерацию. Между прочим, это объединение планировалось уже несколько лет. По заявлениям, это сделано для решения общими усилиями инфраструктурных проблем.

Если это в итоге положительным образом повлияет на развитие в т.ч. общественного транспорта, то границы между Киевом и пригородами сотрутся еще быстрее, причем я говорю не о физических границах, а скорее о восприятии этих границ, вернее, их размывании на эмоциональном уровне.

И что, вместо 1.5 часов до центра можно будет добираться за 90 минут?


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Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:Почему-то никто не обратил внимание, что вчера Киев и ряд пригородов официально объединились в Киевскую агломерацию. Между прочим, это объединение планировалось уже несколько лет. По заявлениям, это сделано для решения общими усилиями инфраструктурных проблем

пи#деть-не мешки ворочать. 3 месяца в доме нет напора холодной воды, порой она просто исчезает на 5-10 минут. Жители дома оставляют заявки, а им в ответ-почистите фильтры. ЖЭК в подвале ничего не может делать, потому что счётчик опломбировал Киевводоканал. Киевводоканал тупо не приезжает, потому что ситуация не аварийная.
Какие мегапроблемы они могут решить, если с мелочью не справляются?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:25

  Serg-ik написав:пи#деть-не мешки ворочать. 3 месяца в доме нет напора холодной воды, порой она просто исчезает на 5-10 минут. Жители дома оставляют заявки, а им в ответ-почистите фильтры. ЖЭК в подвале ничего не может делать, потому что счётчик опломбировал Киевводоканал. Киевводоканал тупо не приезжает, потому что ситуация не аварийная.
Какие мегапроблемы они могут решить, если с мелочью не справляются?


жителям вместо риторики о сложности ворочания мешков стоило бы трошки поднапрячься мозгами и вместо стандартных заявок в жэк вызвать комиссию с представителями водоканала, замерить давление в системе и составить акт о ненадлежащем качестве предоставления киевводоканалом услуг
или это тоже кличко за вас делать должен?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:27

  Serg-ik написав:
  Natt написав:Почему-то никто не обратил внимание, что вчера Киев и ряд пригородов официально объединились в Киевскую агломерацию. Между прочим, это объединение планировалось уже несколько лет. По заявлениям, это сделано для решения общими усилиями инфраструктурных проблем

пи#деть-не мешки ворочать. 3 месяца в доме нет напора холодной воды, порой она просто исчезает на 5-10 минут. Жители дома оставляют заявки, а им в ответ-почистите фильтры. ЖЭК в подвале ничего не может делать, потому что счётчик опломбировал Киевводоканал. Киевводоканал тупо не приезжает, потому что ситуация не аварийная.
Какие мегапроблемы они могут решить, если с мелочью не справляются?


это жильцы и жек не справляются, а не кличко. напрягайтесь, напрягайте водоканал, соврите что ситуация аварийная, дайте небольшую взятку, почистите эти фильтры. но наверное никому не надо. половина на работе как вы штаны протирает, боясь (или ленясь) отпроситься у начальника, а вторая половина небось просто доживающие пенсы и их веселые внучата
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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