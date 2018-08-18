Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:41

Мне кажется, стоит пересмотреть свое отношение к Киеву и ближайшим ипеням. Пару лет назад шведский экономист Нордстрем (кстати, интересно пишет, рекомендую его книги) говорил, что будущее стран - это их превращение из государств в города-мегаполисы. И Киев ждет эта же участь.



Ну и тема городских агломераций как один из этапов этой теории тоже набирает обороты. Почему-то никто не обратил внимание, что вчера Киев и ряд пригородов официально объединились в Киевскую агломерацию. Между прочим, это объединение планировалось уже несколько лет. По заявлениям, это сделано для решения общими усилиями инфраструктурных проблем.



Если это в итоге положительным образом повлияет на развитие в т.ч. общественного транспорта, то границы между Киевом и пригородами сотрутся еще быстрее, причем я говорю не о физических границах, а скорее о восприятии этих границ, вернее, их размывании на эмоциональном уровне.