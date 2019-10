Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:25

Serg-ik написав: пи#деть-не мешки ворочать. 3 месяца в доме нет напора холодной воды, порой она просто исчезает на 5-10 минут. Жители дома оставляют заявки, а им в ответ-почистите фильтры. ЖЭК в подвале ничего не может делать, потому что счётчик опломбировал Киевводоканал. Киевводоканал тупо не приезжает, потому что ситуация не аварийная.

Какие мегапроблемы они могут решить, если с мелочью не справляются? пи#деть-не мешки ворочать. 3 месяца в доме нет напора холодной воды, порой она просто исчезает на 5-10 минут. Жители дома оставляют заявки, а им в ответ-почистите фильтры. ЖЭК в подвале ничего не может делать, потому что счётчик опломбировал Киевводоканал. Киевводоканал тупо не приезжает, потому что ситуация не аварийная.Какие мегапроблемы они могут решить, если с мелочью не справляются?



жителям вместо риторики о сложности ворочания мешков стоило бы трошки поднапрячься мозгами и вместо стандартных заявок в жэк вызвать комиссию с представителями водоканала, замерить давление в системе и составить акт о ненадлежащем качестве предоставления киевводоканалом услуг

или это тоже кличко за вас делать должен? жителям вместо риторики о сложности ворочания мешков стоило бы трошки поднапрячься мозгами и вместо стандартных заявок в жэк вызвать комиссию с представителями водоканала, замерить давление в системе и составить акт о ненадлежащем качестве предоставления киевводоканалом услугили это тоже кличко за вас делать должен?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.