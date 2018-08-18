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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2000200120022003>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 252
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
80
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

на петропавловской борщаговке маленькую 2к сдают уже за 14к
kivin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Puente написав:Так питання не про психологію - про транспорт ... Зараз всі дивляться - де метро , а для всіляких Буч чи Чапаєвок з Чайками - це одне з основних питань . Бортничі малесенькі по суті , близько до метро , давно в межах Києва - і що ?

Бортничі хоч і близько, але далеко бо там їхати хвилин 15-20 насправді.
В мене є цікавіший приклад - Коцюбинське. Воно не Київ, а поряд Новобіличі - Київ. Дістатись по часу +- однаково з Новобіличами. І що? Там люди забудови Атланта (треш повний насправді, совок з поправкою на 2019 рік) примудряються по 9-10 тис в оренду виставляти...
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:зараз електричка-експрес від Бучі 20хв. до Святошин, і вуаля, ти вже на станції метро, від якої до центра 20хв.
Ага, тіки ці електрички сьогодні є, а завтра УЗ їх скасовує.
Люди не сприймають такий транспорт як надійний через свій минулий досвід. Я питав в жителя Бучі чому він користується маршрутками, коли є оці човники.. сказав що так простіше.
Ну але насправді якщо піти далі, то ці електрички мають їхати не до Святошина, а до Дарниці або навіть на Бориспіль. Тоді буде не 20 хвилин до Святошина, а умовно 35 хвилин до Протасового Яру. І чим це буде довше за добирання з умовного ДВРЗ? :)
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:02

  Natt написав:Ну что значит ничего не будет? Сейчас мир меняется настолько стремительно, а мы из-за своей косности даже не пытаемся это замечать. Я еще год назад говорила об электронном документообороте, и что тут делали? Как всегда - поржали и привели массу доводов, почему в нашей стране это невозможно. Мы просто привыкли так думать, что это невозможно. А теперь у нас вон курс на всеобщую диджитализацию. Потому что мы идем к тому, что будет оцифровано все, что только возможно. И это тоже вопрос ближайших лет.

Короче, проблемы, как всегда, у многих в голове. Вон многие пишут, что волка ноги кормят, а я считаю, что это мозги должны шевелиться.

Чтобы сделать электронный документооборот не нужно охулиард денех и годы работы, которые нужны для создания инфраструктуры. Тем более в стране, в которой повышение цены за проезд на 10 центов вызывает революцию.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:03

  zzzzzz написав:Модератор, пожалуйста не удаляйте мои посты про новый закон о рынке земли.

Обновленный земельный законопроект вводит запрет покупки земли бенефициарами-иностранцами до 2024 г. - нардеп от СН Костюк
Группа депутатов из фракции "Слуга народа", в числе которой глава профильного комитета Николай Сольский, зарегистрировала в Раде обновленный законопроект "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" №2178-10.
"Прописали запрет покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар - иностранец. До 1 января 2024 года. Также уменьшили процент: не 15%, а 8% в пределах области, а также ограничения в общинах - 35%. Это основное", - сообщил в комментарии "Интерфакс-Украина" народный депутат фракции "Слуга народа", один из авторов законопроекта, Дмитрий Костюк, передает Цензор.НЕТ.


До 1 января 2024 еще на 1,5-2 млн уменьшится численность населения. Сколько миллионов уедет не известно.
На 01.01.2019 численность 42,155 млн за 2018 год -233 тыс.чел.

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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Чтобы сделать электронный документооборот не нужно охулиард денех и годы работы, которые нужны для создания инфраструктуры. Тем более в стране, в которой повышение цены за проезд на 10 центов вызывает революцию.

Так у нас уже проезд дороже чем в Европе стоит на самом деле. Но там он дотируется из бюджетов, а у нас бардак)
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:09

  Santehnik написав:
  airmax78 написав:Чтобы сделать электронный документооборот не нужно охулиард денех и годы работы, которые нужны для создания инфраструктуры. Тем более в стране, в которой повышение цены за проезд на 10 центов вызывает революцию.

Так у нас уже проезд дороже чем в Европе стоит на самом деле. Но там он дотируется из бюджетов, а у нас бардак)

Уточните, где в Европе проезд дешевле 30 евроцентов за разовую поездку?
kyk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:16

  airmax78 написав:
  Natt написав:Ну что значит ничего не будет? Сейчас мир меняется настолько стремительно, а мы из-за своей косности даже не пытаемся это замечать. Я еще год назад говорила об электронном документообороте, и что тут делали? Как всегда - поржали и привели массу доводов, почему в нашей стране это невозможно. Мы просто привыкли так думать, что это невозможно. А теперь у нас вон курс на всеобщую диджитализацию. Потому что мы идем к тому, что будет оцифровано все, что только возможно. И это тоже вопрос ближайших лет.

Короче, проблемы, как всегда, у многих в голове. Вон многие пишут, что волка ноги кормят, а я считаю, что это мозги должны шевелиться.

Чтобы сделать электронный документооборот не нужно охулиард денех и годы работы, которые нужны для создания инфраструктуры. Тем более в стране, в которой повышение цены за проезд на 10 центов вызывает революцию.

квиток на пригодну тягу подорожчав з 8грн. до 11грн., революції не спостерігалося, жгі істчо
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:18

  kyk написав:
  Santehnik написав:
  airmax78 написав:Чтобы сделать электронный документооборот не нужно охулиард денех и годы работы, которые нужны для создания инфраструктуры. Тем более в стране, в которой повышение цены за проезд на 10 центов вызывает революцию.

Так у нас уже проезд дороже чем в Европе стоит на самом деле. Но там он дотируется из бюджетов, а у нас бардак)

Уточните, где в Европе проезд дешевле 30 евроцентов за разовую поездку?

Польша
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kyk написав:Уточните, где в Европе проезд дешевле 30 евроцентов за разовую поездку?

Никто в Европе не платит разово. Проезд в Праге например стоит 3650 крон в год или от 10 крон в день.
http://www.dpp.cz/en/fares-in-prague/
10 Чеських крони = 10,4594342 Української гривні
В Киеве вы далеко за 10 грн уедете?
Santehnik
 
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