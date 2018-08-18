Natt написав:

Ну что значит ничего не будет? Сейчас мир меняется настолько стремительно, а мы из-за своей косности даже не пытаемся это замечать. Я еще год назад говорила об электронном документообороте, и что тут делали? Как всегда - поржали и привели массу доводов, почему в нашей стране это невозможно., что это невозможно. А теперь у нас вон курс на всеобщую диджитализацию. Потому что мы идем к тому, что будет оцифровано все, что только возможно. И это тоже вопрос ближайших лет.Короче, проблемы, как всегда, у многих в голове. Вон многие пишут, что волка ноги кормят, а я считаю, что это мозги должны шевелиться.