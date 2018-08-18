Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:25

kingkongovets написав: вместо стандартных заявок в жэк вызвать комиссию с представителями водоканала, замерить давление в системе и составить акт о ненадлежащем качестве предоставления киевводоканалом услуг

или это тоже кличко за вас делать должен? вместо стандартных заявок в жэк вызвать комиссию с представителями водоканала, замерить давление в системе и составить акт о ненадлежащем качестве предоставления киевводоканалом услугили это тоже кличко за вас делать должен?

ЖЭК заявки не принимает. Их принимает Коммунальное предприятие и передает в ЖЭК.У сантехника ЖЭКа и главного инженера нет даже манометра, чтоб померять давление.ЖЭК, как я уже сказал, не имеет права ничего делать, поскольку на счётчике пломба водоканала. Главный инженер звонит в в Водоканал ( при мне) , а те тупо не приезжают.Звоню на 1557...там отвечают, что мы вашу заявку передадим ....в ЖЭК!!!Звоню в КП: "Мы Вашу заявку передадим в...ЖЭК!!!".К сведению: жильцы дома подали примерно 20 заявок в течение 3-х дней.Так что буду благодарен, если Вы расскажете как заманить к себе целую комиссию , чтоб составили акт и как этот акт этот использовать по назначению