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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2000200120022003

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 252
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
80
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:вместо стандартных заявок в жэк вызвать комиссию с представителями водоканала, замерить давление в системе и составить акт о ненадлежащем качестве предоставления киевводоканалом услуг
или это тоже кличко за вас делать должен?

ЖЭК заявки не принимает. Их принимает Коммунальное предприятие и передает в ЖЭК.
У сантехника ЖЭКа и главного инженера нет даже манометра, чтоб померять давление.
ЖЭК, как я уже сказал, не имеет права ничего делать, поскольку на счётчике пломба водоканала. Главный инженер звонит в в Водоканал ( при мне) , а те тупо не приезжают.
Звоню на 1557...там отвечают, что мы вашу заявку передадим ....в ЖЭК!!!
Звоню в КП: "Мы Вашу заявку передадим в...ЖЭК!!!".
К сведению: жильцы дома подали примерно 20 заявок в течение 3-х дней.
Так что буду благодарен, если Вы расскажете как заманить к себе целую комиссию , чтоб составили акт и как этот акт этот использовать по назначению
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

назначению
  trololo написав:почистите эти фильтры. но наверное никому не надо.
лично заставил главного инженера найти сантехника и втроем спуститься в подвал. На домовом счётчике проверили наличие фильтра. Результат-нет фильтр. это максимум, что они сделали. Потом они звонят в водоканал и те тупо не едут.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:Я еще год назад говорила об электронном документообороте, и что тут делали? Как всегда - поржали и привели массу доводов, почему в нашей стране это невозможно. Мы просто привыкли так думать, что это невозможно. А теперь у нас вон курс на всеобщую диджитализацию

Рассказываю:
Иностранная компания-поставщик ( импортёр) сообщает своим покупателям, что с 01/01/2018 не будет давать бумажные накладные на товар-только электронные. Никуда не денешься-надо принимать их условие.
Менеджер составляет накладную 31.01.2018 и отправляет её на подпись директору.
Товар передаётся физически от продавца покупателю 31.01.2018. Директор( он же занятой человек, а не машина по подписыванию бумаг. накладывает свою цифровую подпись 1 или 2 февраля. Бухгалтерия делает налоговую накладную по первому событию( отгрузке) 31/01/2018.
Приходит инспектор ГФС и говорит: у вас накладная на товар от 1-2 февраля-по дате составления ( подписания ) документа директором. А до подписания-это не документ, а бумажка, заготовка. Налоговая накладная, соответственно, недействительна. Последствия печальны.
Диджитализация
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:45

  Serg-ik написав:
  Natt написав:Я еще год назад говорила об электронном документообороте, и что тут делали? Как всегда - поржали и привели массу доводов, почему в нашей стране это невозможно. Мы просто привыкли так думать, что это невозможно. А теперь у нас вон курс на всеобщую диджитализацию

Рассказываю:
Иностранная компания-поставщик ( импортёр) сообщает своим покупателям, что с 01/01/2018 не будет давать бумажные накладные на товар-только электронные. Никуда не денешься-надо принимать их условие.
Менеджер составляет накладную 31.01.2018 и отправляет её на подпись директору.
Товар передаётся физически от продавца покупателю 31.01.2018. Директор( он же занятой человек, а не машина по подписыванию бумаг. накладывает свою цифровую подпись 1 или 2 февраля. Бухгалтерия делает налоговую накладную по первому событию( отгрузке) 31/01/2018.
Приходит инспектор ГФС и говорит: у вас накладная на товар от 1-2 февраля-по дате составления ( подписания ) документа директором. А до подписания-это не документ, а бумажка, заготовка. Налоговая накладная, соответственно, недействительна. Последствия печальны.
Диджитализация

Так це 100 % винен директор . Або повинен реально реагувати оперативно , або віддати головному бухгалтеру ( чи іншій довіреній особі ) таку можливість ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:47

Serg-ik, да ладно. А завскладом или главбух уже не имеют права подписи на расходных накладных? В Вашей компании их реально директор подписывает? Ну так это проблема директора.
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:53

  Santehnik написав:
  kyk написав:Уточните, где в Европе проезд дешевле 30 евроцентов за разовую поездку?

Никто в Европе не платит разово. Проезд в Праге например стоит 3650 крон в год или от 10 крон в день.
http://www.dpp.cz/en/fares-in-prague/
10 Чеських крони = 10,4594342 Української гривні
В Киеве вы далеко за 10 грн уедете?

А если на 10 лет купить, ух! :lol: Одноразовая поездка 32 кроны, в 4 раза дороже чем в Киеве.


Флай, а в Польше 3.4 злотых за билет. В 2.5 раза дороже.

Пишите еще :)
kyk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:54

  Santehnik написав:
  flyman написав:зараз електричка-експрес від Бучі 20хв. до Святошин, і вуаля, ти вже на станції метро, від якої до центра 20хв.
Ага, тіки ці електрички сьогодні є, а завтра УЗ їх скасовує.
Люди не сприймають такий транспорт як надійний через свій минулий досвід. Я питав в жителя Бучі чому він користується маршрутками, коли є оці човники.. сказав що так простіше.
Ну але насправді якщо піти далі, то ці електрички мають їхати не до Святошина, а до Дарниці або навіть на Бориспіль. Тоді буде не 20 хвилин до Святошина, а умовно 35 хвилин до Протасового Яру. І чим це буде довше за добирання з умовного ДВРЗ? :)


Электрички от УЗ - это тупиковый путь для города. В идеале не должно быть никаких пересадочных станций между пригородным и городским сообщением. Как в Мюнхене - сити-трейн едет из пригорода и дальше по городу, как метро. И встречные потоки людей разнесены по разным этажам станций. К ним приезжают одновременно миллионы туристов, а транспорт справляется, потому что толково сделано. Ну, и никаких авто в центре, конечно.
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:55

В КГГА опубликовали список незаконных строек Киева

На данный момент в списке 108 объектов.

https://nashkiev.ua/novosti/v-kgga-obna ... gUpUfQjbM8
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:57

  Serg-ik написав:
  Natt написав:Я еще год назад говорила об электронном документообороте, и что тут делали? Как всегда - поржали и привели массу доводов, почему в нашей стране это невозможно. Мы просто привыкли так думать, что это невозможно. А теперь у нас вон курс на всеобщую диджитализацию

Рассказываю:
Иностранная компания-поставщик ( импортёр) сообщает своим покупателям, что с 01/01/2018 не будет давать бумажные накладные на товар-только электронные. Никуда не денешься-надо принимать их условие.
Менеджер составляет накладную 31.01.2018 и отправляет её на подпись директору.
Товар передаётся физически от продавца покупателю 31.01.2018. Директор( он же занятой человек, а не машина по подписыванию бумаг. накладывает свою цифровую подпись 1 или 2 февраля. Бухгалтерия делает налоговую накладную по первому событию( отгрузке) 31/01/2018.
Приходит инспектор ГФС и говорит: у вас накладная на товар от 1-2 февраля-по дате составления ( подписания ) документа директором. А до подписания-это не документ, а бумажка, заготовка. Налоговая накладная, соответственно, недействительна. Последствия печальны.
Диджитализация

Сейчас новый трюк, переход для оплаты, напр. тот же ЕСВ на новые счета, а в электронном кабинете новых ИБАНых счетов нет.
Д_и_б_и_лизация
rustaman
 
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