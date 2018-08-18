Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:вместо стандартных заявок в жэк вызвать комиссию с представителями водоканала, замерить давление в системе и составить акт о ненадлежащем качестве предоставления киевводоканалом услуг или это тоже кличко за вас делать должен?
ЖЭК заявки не принимает. Их принимает Коммунальное предприятие и передает в ЖЭК. У сантехника ЖЭКа и главного инженера нет даже манометра, чтоб померять давление. ЖЭК, как я уже сказал, не имеет права ничего делать, поскольку на счётчике пломба водоканала. Главный инженер звонит в в Водоканал ( при мне) , а те тупо не приезжают. Звоню на 1557...там отвечают, что мы вашу заявку передадим ....в ЖЭК!!! Звоню в КП: "Мы Вашу заявку передадим в...ЖЭК!!!". К сведению: жильцы дома подали примерно 20 заявок в течение 3-х дней. Так что буду благодарен, если Вы расскажете как заманить к себе целую комиссию , чтоб составили акт и как этот акт этот использовать по назначению
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
trololo написав:почистите эти фильтры. но наверное никому не надо.
лично заставил главного инженера найти сантехника и втроем спуститься в подвал. На домовом счётчике проверили наличие фильтра. Результат-нет фильтр. это максимум, что они сделали. Потом они звонят в водоканал и те тупо не едут.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Natt написав:Я еще год назад говорила об электронном документообороте, и что тут делали? Как всегда - поржали и привели массу доводов, почему в нашей стране это невозможно. Мы просто привыкли так думать, что это невозможно. А теперь у нас вон курс на всеобщую диджитализацию
Рассказываю: Иностранная компания-поставщик ( импортёр) сообщает своим покупателям, что с 01/01/2018 не будет давать бумажные накладные на товар-только электронные. Никуда не денешься-надо принимать их условие. Менеджер составляет накладную 31.01.2018 и отправляет её на подпись директору. Товар передаётся физически от продавца покупателю 31.01.2018. Директор( он же занятой человек, а не машина по подписыванию бумаг. накладывает свою цифровую подпись 1 или 2 февраля. Бухгалтерия делает налоговую накладную по первому событию( отгрузке) 31/01/2018. Приходит инспектор ГФС и говорит: у вас накладная на товар от 1-2 февраля-по дате составления ( подписания ) документа директором. А до подписания-это не документ, а бумажка, заготовка. Налоговая накладная, соответственно, недействительна. Последствия печальны. Диджитализация
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Natt написав:Я еще год назад говорила об электронном документообороте, и что тут делали? Как всегда - поржали и привели массу доводов, почему в нашей стране это невозможно. Мы просто привыкли так думать, что это невозможно. А теперь у нас вон курс на всеобщую диджитализацию
Рассказываю: Иностранная компания-поставщик ( импортёр) сообщает своим покупателям, что с 01/01/2018 не будет давать бумажные накладные на товар-только электронные. Никуда не денешься-надо принимать их условие. Менеджер составляет накладную 31.01.2018 и отправляет её на подпись директору. Товар передаётся физически от продавца покупателю 31.01.2018. Директор( он же занятой человек, а не машина по подписыванию бумаг. накладывает свою цифровую подпись 1 или 2 февраля. Бухгалтерия делает налоговую накладную по первому событию( отгрузке) 31/01/2018. Приходит инспектор ГФС и говорит: у вас накладная на товар от 1-2 февраля-по дате составления ( подписания ) документа директором. А до подписания-это не документ, а бумажка, заготовка. Налоговая накладная, соответственно, недействительна. Последствия печальны. Диджитализация
Так це 100 % винен директор . Або повинен реально реагувати оперативно , або віддати головному бухгалтеру ( чи іншій довіреній особі ) таку можливість ...
kyk написав:Уточните, где в Европе проезд дешевле 30 евроцентов за разовую поездку?
Никто в Европе не платит разово. Проезд в Праге например стоит 3650 крон в год или от 10 крон в день. http://www.dpp.cz/en/fares-in-prague/ 10 Чеських крони = 10,4594342 Української гривні В Киеве вы далеко за 10 грн уедете?
А если на 10 лет купить, ух! Одноразовая поездка 32 кроны, в 4 раза дороже чем в Киеве.
Флай, а в Польше 3.4 злотых за билет. В 2.5 раза дороже.
flyman написав:зараз електричка-експрес від Бучі 20хв. до Святошин, і вуаля, ти вже на станції метро, від якої до центра 20хв.
Ага, тіки ці електрички сьогодні є, а завтра УЗ їх скасовує. Люди не сприймають такий транспорт як надійний через свій минулий досвід. Я питав в жителя Бучі чому він користується маршрутками, коли є оці човники.. сказав що так простіше. Ну але насправді якщо піти далі, то ці електрички мають їхати не до Святошина, а до Дарниці або навіть на Бориспіль. Тоді буде не 20 хвилин до Святошина, а умовно 35 хвилин до Протасового Яру. І чим це буде довше за добирання з умовного ДВРЗ?
Электрички от УЗ - это тупиковый путь для города. В идеале не должно быть никаких пересадочных станций между пригородным и городским сообщением. Как в Мюнхене - сити-трейн едет из пригорода и дальше по городу, как метро. И встречные потоки людей разнесены по разным этажам станций. К ним приезжают одновременно миллионы туристов, а транспорт справляется, потому что толково сделано. Ну, и никаких авто в центре, конечно.
Natt написав:Я еще год назад говорила об электронном документообороте, и что тут делали? Как всегда - поржали и привели массу доводов, почему в нашей стране это невозможно. Мы просто привыкли так думать, что это невозможно. А теперь у нас вон курс на всеобщую диджитализацию
Рассказываю: Иностранная компания-поставщик ( импортёр) сообщает своим покупателям, что с 01/01/2018 не будет давать бумажные накладные на товар-только электронные. Никуда не денешься-надо принимать их условие. Менеджер составляет накладную 31.01.2018 и отправляет её на подпись директору. Товар передаётся физически от продавца покупателю 31.01.2018. Директор( он же занятой человек, а не машина по подписыванию бумаг. накладывает свою цифровую подпись 1 или 2 февраля. Бухгалтерия делает налоговую накладную по первому событию( отгрузке) 31/01/2018. Приходит инспектор ГФС и говорит: у вас накладная на товар от 1-2 февраля-по дате составления ( подписания ) документа директором. А до подписания-это не документ, а бумажка, заготовка. Налоговая накладная, соответственно, недействительна. Последствия печальны. Диджитализация
Сейчас новый трюк, переход для оплаты, напр. тот же ЕСВ на новые счета, а в электронном кабинете новых ИБАНых счетов нет. Д_и_б_и_лизация