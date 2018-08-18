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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:09
Проблемная стройка: житловий комплекс "Ж-Хаус"...
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airmax78
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:17
hume написав:
Так вот очень интересно, что стоимость выросла из за переноса сетей. Это говорит о том, что либо полные олени проектировали и в проекте не учли перенос сетей, а такого быть не может. Либо общественность считают баранами.
Вот комментарий от человека, не один и не два десятка лет, еще с брежневских времен занимающегося проектированием и технадзором серьезных объектов по поводу возможного удорожания строительства:
Законно на непредвиденные, это когда в чистом поле, все известно, 20%. Это в мое время.
А в городе, где все сто раз перекладывалось, никто не знает, где конечные генпланы, запросто можно попасть вдвое..
Я когда сталкивался с такими объектами, всегда записывал ответственность заказчика за неточные исходные данные..
Это я чисто для справедливости. Взгляд от профессионала. А то у нас все такие мастера на все руки - строители, экономисты, юристы и футболисты
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:17
одно из незаконных творений Войцеховского,
здесь все прекрасно - и цвета, и расположение и архитектура
и то, что в недостроенном доме живут люди (справа)
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Xenon
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:42
flyman написав: sequence написав: flyman написав:
.. нормально швидкісний рейковий транспорт, так як S-bann (шнель-бан) в тій же ФРН, то 90 хв перетворятьсья в 40 хв.
очень смешно.
вы поучаствуете в финансировании проекта?
зараз електричка-експрес від Бучі 20хв. до Святошин, і вуаля, ти вже на станції метро, від якої до центра 20хв.
Неудачно пошутили.
Я рядом живу, метро перерыли, там только до единственного входа в метро минут 10 топать
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sequence
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:45
Xenon написав:
одно из незаконных творений Войцеховского,
здесь все прекрасно - и цвета, и расположение и архитектура
и то, что в недостроенном доме живут люди (справа)
... і балкончики вже 2 засклили!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:47
Xenon написав:
одно из незаконных творений Войцеховского,
здесь все прекрасно - и цвета, и расположение и архитектура
и то, что в недостроенном доме живут люди (справа)
..
надеялись, что если покрасят в цвета флага, то попрет. Но что то пошло не так
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:49
Mazay256 написав:
Электрички от УЗ - это тупиковый путь для города. В идеале не должно быть никаких пересадочных станций между пригородным и городским сообщением. Как в Мюнхене - сити-трейн едет из пригорода и дальше по городу, как метро. И встречные потоки людей разнесены по разным этажам станций. К ним приезжают одновременно миллионы туристов, а транспорт справляется, потому что толково сделано. Ну, и никаких авто в центре, конечно.
Мюнхен, Лондон, о чём мы вообще... Толково сделано - для нас это непозволительная роскошь )))
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:56
sequence написав: Xenon написав:
одно из незаконных творений Войцеховского,
здесь все прекрасно - и цвета, и расположение и архитектура
и то, что в недостроенном доме живут люди (справа)
..
надеялись, что если покрасят в цвета флага, то попрет. Но что то пошло не так
Или у меня что-то с цветовосприятием, или у них, но цветов флага я тут не нашел
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Faceless
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:01
Faceless написав: sequence написав: Xenon написав:
одно из незаконных творений Войцеховского,
здесь все прекрасно - и цвета, и расположение и архитектура
и то, что в недостроенном доме живут люди (справа)
..
надеялись, что если покрасят в цвета флага, то попрет. Но что то пошло не так
И у меня что-то с цветовосприятием, или у них, но цветов флага я тут не нашел
все у вас норм. Выцвел. Такие же раскраски сейчас у некоторых мусорных баков и заборов, остались с 14-15 г/г.
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sequence
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:19
Xenon написав:
одно из незаконных творений Войцеховского,
здесь все прекрасно - и цвета, и расположение и архитектура
и то, что в недостроенном доме живут люди (справа)
Лохвицкая?
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rustaman
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