Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:17

hume написав: Так вот очень интересно, что стоимость выросла из за переноса сетей. Это говорит о том, что либо полные олени проектировали и в проекте не учли перенос сетей, а такого быть не может. Либо общественность считают баранами. Так вот очень интересно, что стоимость выросла из за переноса сетей. Это говорит о том, что либо полные олени проектировали и в проекте не учли перенос сетей, а такого быть не может. Либо общественность считают баранами.

Законно на непредвиденные, это когда в чистом поле, все известно, 20%. Это в мое время.



А в городе, где все сто раз перекладывалось, никто не знает, где конечные генпланы, запросто можно попасть вдвое..

Я когда сталкивался с такими объектами, всегда записывал ответственность заказчика за неточные исходные данные..

Вот комментарий от человека, не один и не два десятка лет, еще с брежневских времен занимающегося проектированием и технадзором серьезных объектов по поводу возможного удорожания строительства:Это я чисто для справедливости. Взгляд от профессионала. А то у нас все такие мастера на все руки - строители, экономисты, юристы и футболисты