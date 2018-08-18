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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2001200220032004

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 252
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
80
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:09

  Xenon написав:В КГГА опубликовали список незаконных строек Киева

На данный момент в списке 108 объектов.

https://nashkiev.ua/novosti/v-kgga-obna ... gUpUfQjbM8

Проблемная стройка: житловий комплекс "Ж-Хаус"...
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:17

  hume написав:Так вот очень интересно, что стоимость выросла из за переноса сетей. Это говорит о том, что либо полные олени проектировали и в проекте не учли перенос сетей, а такого быть не может. Либо общественность считают баранами.


Вот комментарий от человека, не один и не два десятка лет, еще с брежневских времен занимающегося проектированием и технадзором серьезных объектов по поводу возможного удорожания строительства:

Законно на непредвиденные, это когда в чистом поле, все известно, 20%. Это в мое время.

А в городе, где все сто раз перекладывалось, никто не знает, где конечные генпланы, запросто можно попасть вдвое..
Я когда сталкивался с такими объектами, всегда записывал ответственность заказчика за неточные исходные данные..


Это я чисто для справедливости. Взгляд от профессионала. А то у нас все такие мастера на все руки - строители, экономисты, юристы и футболисты :) ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:17

одно из незаконных творений Войцеховского,
здесь все прекрасно - и цвета, и расположение и архитектура :)
и то, что в недостроенном доме живут люди (справа)

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Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:42

  flyman написав:
  sequence написав:
  flyman написав:.. нормально швидкісний рейковий транспорт, так як S-bann (шнель-бан) в тій же ФРН, то 90 хв перетворятьсья в 40 хв.

очень смешно.
вы поучаствуете в финансировании проекта?

зараз електричка-експрес від Бучі 20хв. до Святошин, і вуаля, ти вже на станції метро, від якої до центра 20хв.

Неудачно пошутили.
Я рядом живу, метро перерыли, там только до единственного входа в метро минут 10 топать
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:45

  Xenon написав:одно из незаконных творений Войцеховского,
здесь все прекрасно - и цвета, и расположение и архитектура :)
и то, что в недостроенном доме живут люди (справа)

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... і балкончики вже 2 засклили! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:47

  Xenon написав:одно из незаконных творений Войцеховского,
здесь все прекрасно - и цвета, и расположение и архитектура :)
и то, что в недостроенном доме живут люди (справа)
..

надеялись, что если покрасят в цвета флага, то попрет. Но что то пошло не так
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:49

  Mazay256 написав:Электрички от УЗ - это тупиковый путь для города. В идеале не должно быть никаких пересадочных станций между пригородным и городским сообщением. Как в Мюнхене - сити-трейн едет из пригорода и дальше по городу, как метро. И встречные потоки людей разнесены по разным этажам станций. К ним приезжают одновременно миллионы туристов, а транспорт справляется, потому что толково сделано. Ну, и никаких авто в центре, конечно.

Мюнхен, Лондон, о чём мы вообще... Толково сделано - для нас это непозволительная роскошь )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:56

  sequence написав:
  Xenon написав:одно из незаконных творений Войцеховского,
здесь все прекрасно - и цвета, и расположение и архитектура :)
и то, что в недостроенном доме живут люди (справа)
..

надеялись, что если покрасят в цвета флага, то попрет. Но что то пошло не так

Или у меня что-то с цветовосприятием, или у них, но цветов флага я тут не нашел
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:01

  Faceless написав:
  sequence написав:
  Xenon написав:одно из незаконных творений Войцеховского,
здесь все прекрасно - и цвета, и расположение и архитектура :)
и то, что в недостроенном доме живут люди (справа)
..

надеялись, что если покрасят в цвета флага, то попрет. Но что то пошло не так

И у меня что-то с цветовосприятием, или у них, но цветов флага я тут не нашел

все у вас норм. Выцвел. Такие же раскраски сейчас у некоторых мусорных баков и заборов, остались с 14-15 г/г.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:19

  Xenon написав:одно из незаконных творений Войцеховского,
здесь все прекрасно - и цвета, и расположение и архитектура :)
и то, что в недостроенном доме живут люди (справа)

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Лохвицкая?
rustaman
 
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