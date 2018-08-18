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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2002200320042005

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 252
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
80
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:19

  Natt написав:Serg-ik, да ладно. А завскладом или главбух уже не имеют права подписи на расходных накладных? В Вашей компании их реально директор подписывает? Ну так это проблема директора.

Вы не поняли. Речь о документах, которые выписываю не я, а мой поставщик. Это их проблема, которая вылазит мне боком. А директор подписывает, старший менеджер или директор отдела продаж-не важно. Важно , что в электронном виде фиксируется факт и его не вырубишь топором.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:27

  rustaman написав:
  Xenon написав:одно из незаконных творений Войцеховского,
здесь все прекрасно - и цвета, и расположение и архитектура :)
и то, что в недостроенном доме живут люди (справа)

Зображення

Лохвицкая?

Я бы стреманулся лезть в котлован на улице с таким недвусмысленным названием :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:40

  Serg-ik написав:
  Natt написав:Serg-ik, да ладно. А завскладом или главбух уже не имеют права подписи на расходных накладных? В Вашей компании их реально директор подписывает? Ну так это проблема директора.

Вы не поняли. Речь о документах, которые выписываю не я, а мой поставщик. Это их проблема, которая вылазит мне боком. А директор подписывает, старший менеджер или директор отдела продаж-не важно. Важно , что в электронном виде фиксируется факт и его не вырубишь топором.

А как могли со склада отгрузить товар с НЕ подписанной накладной?
п.с. а шо инспектор пришёл на следующей неделе после отгрузки?
Vadim V
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