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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:19
Natt написав:Serg-ik
, да ладно. А завскладом или главбух уже не имеют права подписи на расходных накладных? В Вашей компании их реально директор подписывает? Ну так это проблема директора.
Вы не поняли. Речь о документах, которые выписываю не я, а мой поставщик. Это их проблема, которая вылазит мне боком. А директор подписывает, старший менеджер или директор отдела продаж-не важно. Важно , что в электронном виде фиксируется факт и его не вырубишь топором.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:27
rustaman написав:
Лох
Xenon написав:
одно из незаконных творений Войцеховского,
здесь все прекрасно - и цвета, и расположение и архитектура
и то, что в недостроенном доме живут люди (справа)
вицкая?
Я бы стреманулся лезть в котлован на улице с таким недвусмысленным названием
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:40
Serg-ik написав: Natt написав:Serg-ik
, да ладно. А завскладом или главбух уже не имеют права подписи на расходных накладных? В Вашей компании их реально директор подписывает? Ну так это проблема директора.
Вы не поняли. Речь о документах, которые выписываю не я, а мой поставщик. Это их проблема, которая вылазит мне боком. А директор подписывает, старший менеджер или директор отдела продаж-не важно. Важно , что в электронном виде фиксируется факт и его не вырубишь топором.
А как могли со склада отгрузить товар с НЕ подписанной накладной?
п.с. а шо инспектор пришёл на следующей неделе после отгрузки?
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