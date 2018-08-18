Я бы стреманулся лезть в котлован на улице с таким недвусмысленным названием
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:27
Я бы стреманулся лезть в котлован на улице с таким недвусмысленным названием
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:13
Больше подробностей про рынок земли. Там несколько законопроетов, что примут не известно. Но уже видно что или иностранцам вообще отсрочат право покупки, или только очень ограниченному кругу, с кучей условий.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:13
Что думают профи, есть ли смысл вкладывать сейчас в центре(Олимпийская, Университет) в старые однушки(сталинки, царские дома)? Разумеется с расчетом до 100 аренд на текущий момент? Смотрю, иногда проскакивают интересные предложения. В дорожай не верю, но центр всегда центр.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:14
Прохожий
Там вообще никого нет
Как дела с Мираксом? Слили?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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