RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2002200320042005

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 252
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
80
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:27

  rustaman написав:
  Xenon написав:одно из незаконных творений Войцеховского,
здесь все прекрасно - и цвета, и расположение и архитектура :)
и то, что в недостроенном доме живут люди (справа)

Зображення

Лохвицкая?

Я бы стреманулся лезть в котлован на улице с таким недвусмысленным названием :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10998
З нами з: 05.06.13
Подякував: 465 раз.
Подякували: 1035 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:13

https://biz.censor.net.ua/news/3153445/ ... _obnovleno

Больше подробностей про рынок земли. Там несколько законопроетов, что примут не известно. Но уже видно что или иностранцам вообще отсрочат право покупки, или только очень ограниченному кругу, с кучей условий.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35654
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3466 раз.
Подякували: 7584 раз.
 
Профіль
34
7
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:13

Что думают профи, есть ли смысл вкладывать сейчас в центре(Олимпийская, Университет) в старые однушки(сталинки, царские дома)? Разумеется с расчетом до 100 аренд на текущий момент? Смотрю, иногда проскакивают интересные предложения. В дорожай не верю, но центр всегда центр.
LordEmerald
 
Повідомлень: 38
З нами з: 02.05.19
Подякував: 23 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:14

Прохожий
Там вообще никого нет
Как дела с Мираксом? Слили?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9701
З нами з: 10.06.11
Подякував: 171 раз.
Подякували: 839 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:19

  LordEmerald написав:Что думают профи, есть ли смысл вкладывать сейчас в центре(Олимпийская, Университет) в старые однушки(сталинки, царские дома)? Разумеется с расчетом до 100 аренд на текущий момент? Смотрю, иногда проскакивают интересные предложения. В дорожай не верю, но центр всегда центр.


И есть примеры до 100 аренд на вторичке?
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1088
З нами з: 06.03.19
Подякував: 45 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:35

  LordEmerald написав:Что думают профи, есть ли смысл вкладывать сейчас в центре(Олимпийская, Университет) в старые однушки(сталинки, царские дома)? Разумеется с расчетом до 100 аренд на текущий момент? Смотрю, иногда проскакивают интересные предложения. В дорожай не верю, но центр всегда центр.

там продается ненужное гауно
что бы такое сдавать нужно вложить столько же сколько и стоит сама недвига .
пока самая рентабельная недвига это ПОХ и Дарница
4e4ensxe
 
Повідомлень: 1295
З нами з: 11.12.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:58

  investorkiev написав:И есть примеры до 100 аренд на вторичке?

Не знаю, попадались варианты за 40-45 в сталинках, под ремонт разумеется. Сагсаганского, Владимирская, В.Васильковская. Но я их не видел. За 20ку ремонт сделать можно, если с умом подойти, то и меньше(Оптимистично?). Сдать за 16-18 думаю можно(можно же?). Другой вопрос, что расчеты в гривне, что не есть деньги, и при курсе 30 это уже совсем другие цифры. Но да, слишком много НО, а если бы их не было, я бы тут и не спрашивал :).
LordEmerald
 
Повідомлень: 38
З нами з: 02.05.19
Подякував: 23 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Спецжитлофонд на Голосеевской стоит наглухо
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20345
З нами з: 20.04.08
Подякував: 366 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2002200320042005
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: LordEmerald, Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1654, 1655, 1656
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16550 2613063
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 жов, 2019 13:59
antey1969
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7997
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183918
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7386)
11.10.2019 18:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.