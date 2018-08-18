Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Больше подробностей про рынок земли. Там несколько законопроетов, что примут не известно. Но уже видно что или иностранцам вообще отсрочат право покупки, или только очень ограниченному кругу, с кучей условий.
Что думают профи, есть ли смысл вкладывать сейчас в центре(Олимпийская, Университет) в старые однушки(сталинки, царские дома)? Разумеется с расчетом до 100 аренд на текущий момент? Смотрю, иногда проскакивают интересные предложения. В дорожай не верю, но центр всегда центр.
LordEmerald написав:Что думают профи, есть ли смысл вкладывать сейчас в центре(Олимпийская, Университет) в старые однушки(сталинки, царские дома)? Разумеется с расчетом до 100 аренд на текущий момент? Смотрю, иногда проскакивают интересные предложения. В дорожай не верю, но центр всегда центр.
LordEmerald написав:Что думают профи, есть ли смысл вкладывать сейчас в центре(Олимпийская, Университет) в старые однушки(сталинки, царские дома)? Разумеется с расчетом до 100 аренд на текущий момент? Смотрю, иногда проскакивают интересные предложения. В дорожай не верю, но центр всегда центр.
там продается ненужное гауно что бы такое сдавать нужно вложить столько же сколько и стоит сама недвига . пока самая рентабельная недвига это ПОХ и Дарница
investorkiev написав:И есть примеры до 100 аренд на вторичке?
Не знаю, попадались варианты за 40-45 в сталинках, под ремонт разумеется. Сагсаганского, Владимирская, В.Васильковская. Но я их не видел. За 20ку ремонт сделать можно, если с умом подойти, то и меньше(Оптимистично?). Сдать за 16-18 думаю можно(можно же?). Другой вопрос, что расчеты в гривне, что не есть деньги, и при курсе 30 это уже совсем другие цифры. Но да, слишком много НО, а если бы их не было, я бы тут и не спрашивал .
investorkiev написав:И есть примеры до 100 аренд на вторичке?
Не знаю, попадались варианты за 40-45 в сталинках, под ремонт разумеется. Сагсаганского, Владимирская, В.Васильковская. Но я их не видел. За 20ку ремонт сделать можно, если с умом подойти, то и меньше(Оптимистично?). Сдать за 16-18 думаю можно(можно же?). Другой вопрос, что расчеты в гривне, что не есть деньги, и при курсе 30 это уже совсем другие цифры. Но да, слишком много НО, а если бы их не было, я бы тут и не спрашивал .
investorkiev написав:И есть примеры до 100 аренд на вторичке?
Не знаю, попадались варианты за 40-45 в сталинках, под ремонт разумеется. Сагсаганского, Владимирская, В.Васильковская. Но я их не видел. За 20ку ремонт сделать можно, если с умом подойти, то и меньше(Оптимистично?). Сдать за 16-18 думаю можно(можно же?). Другой вопрос, что расчеты в гривне, что не есть деньги, и при курсе 30 это уже совсем другие цифры. Но да, слишком много НО, а если бы их не было, я бы тут и не спрашивал .