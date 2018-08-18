Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:58

investorkiev написав: И есть примеры до 100 аренд на вторичке? И есть примеры до 100 аренд на вторичке?

Не знаю, попадались варианты за 40-45 в сталинках, под ремонт разумеется. Сагсаганского, Владимирская, В.Васильковская. Но я их не видел. За 20ку ремонт сделать можно, если с умом подойти, то и меньше(Оптимистично?). Сдать за 16-18 думаю можно(можно же?). Другой вопрос, что расчеты в гривне, что не есть деньги, и при курсе 30 это уже совсем другие цифры. Но да, слишком много НО, а если бы их не было, я бы тут и не спрашивал