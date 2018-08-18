Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
LordEmerald написав:Что думают профи, есть ли смысл вкладывать сейчас в центре(Олимпийская, Университет) в старые однушки(сталинки, царские дома)? Разумеется с расчетом до 100 аренд на текущий момент? Смотрю, иногда проскакивают интересные предложения. В дорожай не верю, но центр всегда центр.
там продается ненужное гауно что бы такое сдавать нужно вложить столько же сколько и стоит сама недвига . пока самая рентабельная недвига это ПОХ и Дарница
А расскажите про Дарницу. Локация, описания жилья, размер аренды.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html Решение о назначении Александра Ткаченко (бывший гендиректор телевизионного канала Коломойского 1+1) главой КГГА принято Зеленским. Фактически это означает переход контроля за Киевом в руки Коломойского.
хтось прокоментує?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html Решение о назначении Александра Ткаченко (бывший гендиректор телевизионного канала Коломойского 1+1) главой КГГА принято Зеленским. Фактически это означает переход контроля за Киевом в руки Коломойского.
хтось прокоментує?
Пздц. Ничого коментувати.
Востаннє редагувалось hume в П'ят 11 жов, 2019 18:27, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html Решение о назначении Александра Ткаченко (бывший гендиректор телевизионного канала Коломойского 1+1) главой КГГА принято Зеленским. Фактически это означает переход контроля за Киевом в руки Коломойского.
хтось прокоментує?
Пздц. Ничого коментувати.
мы перманентно уже много лет находимся в стадии пздц
flyman написав:https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html Решение о назначении Александра Ткаченко (бывший гендиректор телевизионного канала Коломойского 1+1) главой КГГА принято Зеленским. Фактически это означает переход контроля за Киевом в руки Коломойского.
хтось прокоментує?
Пздц. Ничого коментувати.
freeze надо попросить прокомментить. А то ж все не было связи между Коломойским и Зеленским. Не было, не было. Но вот, вроде, уже начала появляться. Посмотрим что будет 17.10.2019. В принципе - где-то даже решающий день.
airmax78 написав:[ freeze надо попросить прокомментить. А то ж все не было связи между Коломойским и Зеленским. Не было, не было. Но вот, вроде, уже начала появляться. Посмотрим что будет 17.10.2019. В принципе - где-то даже решающий день.
Подозреваю, что клоун связи тоже не видит. Он улыбается, машет, какие то прессухи собирает.