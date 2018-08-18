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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2003200420052006

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 252
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
80
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:14

  Оранжевый-хит сезона написав:Спецжитлофонд на Голосеевской стоит наглухо

У них манера строительства такая. Если стоит Голосеевская, значит на Милютенка строят. :D
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:17

  4e4ensxe написав:
  LordEmerald написав:Что думают профи, есть ли смысл вкладывать сейчас в центре(Олимпийская, Университет) в старые однушки(сталинки, царские дома)? Разумеется с расчетом до 100 аренд на текущий момент? Смотрю, иногда проскакивают интересные предложения. В дорожай не верю, но центр всегда центр.

там продается ненужное гауно
что бы такое сдавать нужно вложить столько же сколько и стоит сама недвига .
пока самая рентабельная недвига это ПОХ и Дарница

А расскажите про Дарницу. Локация, описания жилья, размер аренды.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:20

  airmax78 написав:[
2300 за метр хруща - отличная покупка будет.

Это не просто хрущ, это студия/хрущ,второй этаж над рестронтом. Надабрать.

В своё время Первый подкидывал много предложений, довольно интересных.

Оперный - Университет за 100 аренд можно забыть, там дорого. Но это безусловно то, что продаётся очень редко.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Решение о назначении Александра Ткаченко (бывший гендиректор телевизионного канала Коломойского 1+1) главой КГГА принято Зеленским. Фактически это означает переход контроля за Киевом в руки Коломойского.

хтось прокоментує?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:22

  flyman написав:https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Решение о назначении Александра Ткаченко (бывший гендиректор телевизионного канала Коломойского 1+1) главой КГГА принято Зеленским. Фактически это означает переход контроля за Киевом в руки Коломойского.

хтось прокоментує?

Пздц. Ничого коментувати.
Востаннє редагувалось hume в П'ят 11 жов, 2019 18:27, всього редагувалось 1 раз.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:25

  hume написав:
  flyman написав:https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Решение о назначении Александра Ткаченко (бывший гендиректор телевизионного канала Коломойского 1+1) главой КГГА принято Зеленским. Фактически это означает переход контроля за Киевом в руки Коломойского.

хтось прокоментує?

Пздц. Ничого коментувати.

мы перманентно уже много лет находимся в стадии пздц
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:25

  hume написав:
  flyman написав:https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Решение о назначении Александра Ткаченко (бывший гендиректор телевизионного канала Коломойского 1+1) главой КГГА принято Зеленским. Фактически это означает переход контроля за Киевом в руки Коломойского.

хтось прокоментує?

Пздц. Ничого коментувати.

freeze надо попросить прокомментить. А то ж все не было связи между Коломойским и Зеленским. Не было, не было. Но вот, вроде, уже начала появляться. Посмотрим что будет 17.10.2019. В принципе - где-то даже решающий день.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:35

  airmax78 написав:[
freeze надо попросить прокомментить. А то ж все не было связи между Коломойским и Зеленским. Не было, не было. Но вот, вроде, уже начала появляться. Посмотрим что будет 17.10.2019. В принципе - где-то даже решающий день.

Подозреваю, что клоун связи тоже не видит. Он улыбается, машет, какие то прессухи собирает.
hume
 
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  #<1 ... 2003200420052006
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