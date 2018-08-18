RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2005200620072008>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 252
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
80
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:08

  investorkiev написав:
  hume написав:
  airmax78 написав:[
freeze надо попросить прокомментить. А то ж все не было связи между Коломойским и Зеленским. Не было, не было. Но вот, вроде, уже начала появляться. Посмотрим что будет 17.10.2019. В принципе - где-то даже решающий день.

Подозреваю, что клоун связи тоже не видит. Он улыбается, машет, какие то прессухи собирает.


Я слашал, что все кто с ИВК работали (в холдинге) - все довольны, были большие зарплаты, премии, долю давал.

Если бы убедить его, что теперь вся страна уже как его холдинг - то было бы неплохо, мы бы сразу уровень доходов и мотивированности гражданского общества подняли бы.

Шо ты несёшь. Беня - кидала #1.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4228
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1972 раз.
Подякували: 1098 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:09

  investorkiev написав:Кстати, а кто то всю прессуху смотрел- все 14 часов?

Про РАКЕТУ там ничего не говорили?

Говорили про легализацию какой-то ракеты. Но преЗедент сказал, "що це зараз не на часі". А вот 17.10 жду с некоторым волнением.
airmax78
 
Повідомлень: 32022
З нами з: 25.10.12
Подякував: 818 раз.
Подякували: 3697 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:11

  trololo написав:
  investorkiev написав:
  hume написав:Подозреваю, что клоун связи тоже не видит. Он улыбается, машет, какие то прессухи собирает.


Я слашал, что все кто с ИВК работали (в холдинге) - все довольны, были большие зарплаты, премии, долю давал.

Если бы убедить его, что теперь вся страна уже как его холдинг - то было бы неплохо, мы бы сразу уровень доходов и мотивированности гражданского общества подняли бы.

Шо ты несёшь. Беня - кидала #1.

Не, те кто непосредственно на него работал - нормально всегда кушали. У него многие по 20 и более лет работают. Сейчас в депутаты, служить народу пошли.
airmax78
 
Повідомлень: 32022
З нами з: 25.10.12
Подякував: 818 раз.
Подякували: 3697 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:12

  trololo написав:Шо ты несёшь. Беня - кидала #1.


кроме того шо он кидала он относится к активам как первый к недвиге
отжал(купил на дне)-продал-вышел в деньги-отпетлял с добычей
длинносрок его не интересует в принципе
так шо никто никаких ракет увы запускать не собирается, космодромы будут продаваться по частям

зы: ну то таке - оффтоп
по бабушатникам в центре:
странно шо макса так пугают хотелки, ведь давно доказано шо лучший показатель качества и востребованности недвиги - цена
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 11 жов, 2019 19:16, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7158
З нами з: 05.06.16
Подякував: 570 раз.
Подякували: 1078 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:13

  investorkiev написав:
  hume написав:
  airmax78 написав:[
freeze надо попросить прокомментить. А то ж все не было связи между Коломойским и Зеленским. Не было, не было. Но вот, вроде, уже начала появляться. Посмотрим что будет 17.10.2019. В принципе - где-то даже решающий день.

Подозреваю, что клоун связи тоже не видит. Он улыбается, машет, какие то прессухи собирает.


Я слашал, что все кто с ИВК работали (в холдинге) - все довольны, были большие зарплаты, премии, долю давал.

Если бы убедить его, что теперь вся страна уже как его холдинг - то было бы неплохо, мы бы сразу уровень доходов и мотивированности гражданского общества подняли бы.

Если его в этом убедить - это будет катастрофа. У нас многие вообще работать не привыкли. С Беней это не пройдет. Про пенсов - вообще молчу. Они вымрут.
airmax78
 
Повідомлень: 32022
З нами з: 25.10.12
Подякував: 818 раз.
Подякували: 3697 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:32

  airmax78 написав:Не, те кто непосредственно на него работал - нормально всегда кушали. У него многие по 20 и более лет работают. Сейчас в депутаты, служить народу пошли.

Я не про менеджеров типа Богдана, а про партнёров и контрагентов.жадный и наглый упырь, ничего хорошего от него можно не ждать.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4228
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1972 раз.
Подякували: 1098 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:40

  kingkongovets написав:
  trololo написав:Шо ты несёшь. Беня - кидала #1.


кроме того шо он кидала он относится к активам как первый к недвиге
отжал(купил на дне)-продал-вышел в деньги-отпетлял с добычей
длинносрок его не интересует в принципе
так шо никто никаких ракет увы запускать не собирается, космодромы будут продаваться по частям

зы: ну то таке - оффтоп
по бабушатникам в центре:
странно шо макса так пугают хотелки, ведь давно доказано шо лучший показатель качества и востребованности недвиги - цена


И шо вы планируете делать? Продавать пока не поздно?
Или сдавать не смотря на ИВК и его подходов?
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1094
З нами з: 06.03.19
Подякував: 45 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:46

  investorkiev написав:И шо вы планируете делать? Продавать пока не поздно?
Или сдавать не смотря на ИВК и его подходов?


хы, внезапно на "вы" - удивлен :mrgreen:
трайбека, я не успешный менеджер с зажатым в потном кулачке полтосом шоп метаться между депо и однушкой на похе
я не для того все это столько лет покупал и развивал шоп при отчетливом запахе приближающегося пи** свалить в калифорнию продав все "почемберут"

зы: но если серьезно - предлагают неплохой пост в кмда, дали время на подумать
шо посоветуете?
ваше мнение очень важно для меня
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7158
З нами з: 05.06.16
Подякував: 570 раз.
Подякували: 1078 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:49

  trololo написав:[
Шо ты несёшь. Беня - кидала #1.

Зп платит, долю даёт) долю от отжатого не жалко, хули.
Мне вот интересно , пока канешн народ не расчехлён, досидит ли первое лицо до конца срока?
Т.к. чую скоро зашквар за зашкваром пойдёт и дурачка изображать будет уже не к месту.
hume
 
Повідомлень: 5939
З нами з: 27.12.12
Подякував: 536 раз.
Подякували: 872 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:59

  hume написав:
  trololo написав:[
Шо ты несёшь. Беня - кидала #1.

Зп платит, долю даёт) долю от отжатого не жалко, хули.
Мне вот интересно , пока канешн народ не расчехлён, досидит ли первое лицо до конца срока?
Т.к. чую скоро зашквар за зашкваром пойдёт и дурачка изображать будет уже не к месту.

та я вас умоляю
вы недооцениваете идиотизм масс и роль сми
вон посмотрите на зеда - все шо его интересует это процесс над микитасем
пенсии израильтянам, покупка угля и эл/эн в рашке, компенсации колыме и татарину никого не волнуют
майдан = очередному наступлению рашки и хз где в этот раз будет линия боевого соприкосновения
но главное шо не порошенко - так же ведь?
здобулы бл
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 11 жов, 2019 20:02, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7158
З нами з: 05.06.16
Подякував: 570 раз.
Подякували: 1078 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2005200620072008>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1654, 1655, 1656
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16554 2613436
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 жов, 2019 19:18
airmax78
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7998
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183921
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.