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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:08
investorkiev написав: hume написав: airmax78 написав:
[
freeze надо попросить прокомментить. А то ж все не было связи между Коломойским и Зеленским. Не было, не было. Но вот, вроде, уже начала появляться. Посмотрим что будет 17.10.2019. В принципе - где-то даже решающий день.
Подозреваю, что клоун связи тоже не видит. Он улыбается, машет, какие то прессухи собирает.
Я слашал, что все кто с ИВК работали (в холдинге) - все довольны, были большие зарплаты, премии, долю давал.
Если бы убедить его, что теперь вся страна уже как его холдинг - то было бы неплохо, мы бы сразу уровень доходов и мотивированности гражданского общества подняли бы.
Шо ты несёшь. Беня - кидала #1.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:09
investorkiev написав:
Кстати, а кто то всю прессуху смотрел- все 14 часов?
Про РАКЕТУ там ничего не говорили?
Говорили про легализацию какой-то ракеты. Но преЗедент сказал, "що це зараз не на часі". А вот 17.10 жду с некоторым волнением.
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:11
trololo написав: investorkiev написав: hume написав:
Подозреваю, что клоун связи тоже не видит. Он улыбается, машет, какие то прессухи собирает.
Я слашал, что все кто с ИВК работали (в холдинге) - все довольны, были большие зарплаты, премии, долю давал.
Если бы убедить его, что теперь вся страна уже как его холдинг - то было бы неплохо, мы бы сразу уровень доходов и мотивированности гражданского общества подняли бы.
Шо ты несёшь. Беня - кидала #1.
Не, те кто непосредственно на него работал - нормально всегда кушали. У него многие по 20 и более лет работают. Сейчас в депутаты, служить народу пошли.
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:12
trololo написав:
Шо ты несёшь. Беня - кидала #1.
кроме того шо он кидала он относится к активам как первый к недвиге
отжал(купил на дне)-продал-вышел в деньги-отпетлял с добычей
длинносрок его не интересует в принципе
так шо никто никаких ракет увы запускать не собирается, космодромы будут продаваться по частям
зы: ну то таке - оффтоп
по бабушатникам в центре:
странно шо макса так пугают хотелки, ведь давно доказано шо лучший показатель качества и востребованности недвиги - цена
Востаннє редагувалось kingkongovets
в П'ят 11 жов, 2019 19:16, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:13
investorkiev написав: hume написав: airmax78 написав:
[
freeze надо попросить прокомментить. А то ж все не было связи между Коломойским и Зеленским. Не было, не было. Но вот, вроде, уже начала появляться. Посмотрим что будет 17.10.2019. В принципе - где-то даже решающий день.
Подозреваю, что клоун связи тоже не видит. Он улыбается, машет, какие то прессухи собирает.
Я слашал, что все кто с ИВК работали (в холдинге) - все довольны, были большие зарплаты, премии, долю давал.
Если бы убедить его, что теперь вся страна уже как его холдинг - то было бы неплохо, мы бы сразу уровень доходов и мотивированности гражданского общества подняли бы.
Если его в этом убедить - это будет катастрофа. У нас многие вообще работать не привыкли. С Беней это не пройдет. Про пенсов - вообще молчу. Они вымрут.
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:32
airmax78 написав:
Не, те кто непосредственно на него работал - нормально всегда кушали. У него многие по 20 и более лет работают. Сейчас в депутаты, служить народу пошли.
Я не про менеджеров типа Богдана, а про партнёров и контрагентов.жадный и наглый упырь, ничего хорошего от него можно не ждать.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:40
kingkongovets написав: trololo написав:
Шо ты несёшь. Беня - кидала #1.
кроме того шо он кидала он относится к активам как первый к недвиге
отжал(купил на дне)-продал-вышел в деньги-отпетлял с добычей
длинносрок его не интересует в принципе
так шо никто никаких ракет увы запускать не собирается, космодромы будут продаваться по частям
зы: ну то таке - оффтоп
по бабушатникам в центре:
странно шо макса так пугают хотелки, ведь давно доказано шо лучший показатель качества и востребованности недвиги - цена
И шо вы планируете делать? Продавать пока не поздно?
Или сдавать не смотря на ИВК и его подходов?
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investorkiev
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:46
investorkiev написав:
И шо вы планируете делать? Продавать пока не поздно?
Или сдавать не смотря на ИВК и его подходов?
хы, внезапно на "вы" - удивлен
трайбека, я не успешный менеджер с зажатым в потном кулачке полтосом шоп метаться между депо и однушкой на похе
я не для того все это столько лет покупал и развивал шоп при отчетливом запахе приближающегося пи** свалить в калифорнию продав все "почемберут"
зы: но если серьезно - предлагают неплохой пост в кмда, дали время на подумать
шо посоветуете?
ваше мнение очень важно для меня
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:49
trololo написав:
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Шо ты несёшь. Беня - кидала #1.
Зп платит, долю даёт) долю от отжатого не жалко, хули.
Мне вот интересно , пока канешн народ не расчехлён, досидит ли первое лицо до конца срока?
Т.к. чую скоро зашквар за зашкваром пойдёт и дурачка изображать будет уже не к месту.
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:59
hume написав: trololo написав:
[
Шо ты несёшь. Беня - кидала #1.
Зп платит, долю даёт) долю от отжатого не жалко, хули.
Мне вот интересно , пока канешн народ не расчехлён, досидит ли первое лицо до конца срока?
Т.к. чую скоро зашквар за зашкваром пойдёт и дурачка изображать будет уже не к месту.
та я вас умоляю
вы недооцениваете идиотизм масс и роль сми
вон посмотрите на зеда - все шо его интересует это процесс над микитасем
пенсии израильтянам, покупка угля и эл/эн в рашке, компенсации колыме и татарину никого не волнуют
майдан = очередному наступлению рашки и хз где в этот раз будет линия боевого соприкосновения
но главное шо не порошенко - так же ведь?
здобулы бл
Востаннє редагувалось kingkongovets
в П'ят 11 жов, 2019 20:02, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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