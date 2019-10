Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:12

trololo написав: Шо ты несёшь. Беня - кидала #1. Шо ты несёшь. Беня - кидала #1.



кроме того шо он кидала он относится к активам как первый к недвиге

отжал(купил на дне)-продал-вышел в деньги-отпетлял с добычей

длинносрок его не интересует в принципе

так шо никто никаких ракет увы запускать не собирается, космодромы будут продаваться по частям



зы: ну то таке - оффтоп

по бабушатникам в центре:

