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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2005200620072008

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 252
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
80
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:02

  kingkongovets написав:
  investorkiev написав:И шо вы планируете делать? Продавать пока не поздно?
Или сдавать не смотря на ИВК и его подходов?


хы, внезапно на "вы" - удивлен :mrgreen:
трайбека, я не успешный менеджер с зажатым в потном кулачке полтосом шоп метаться между депо и однушкой на похе
я не для того все это столько лет покупал и развивал шоп при отчетливом запахе приближающегося пи** свалить в калифорнию продав все "почемберут"

зы: но если серьезно - предлагают неплохой пост в кмда, дали время на подумать
шо посоветуете?
ваше мнение очень важно для меня


Когда вы конструктивно, то и я конструктивно.

Короче, держим оборону в бетоне, до победного конца :)

По поводу Кмда - если еще в состоянии ходить на работу, то идите.

Главное помните:
1) не подписывайте того, за что потом прийдут в погонах, от них сложно отцепиться
2) в городе очень мало велосипедистов, 0.001% от населения, и то - только 50% месяцев. Не нужно везде тыкать велодорожки за охулиард денег.
3) как ни странно на ПОХе, ДВРЗ и Трое тоже дивут люди, им хочется скверов, метро (даже если его сейчас нет, а хаты они уже понакупали).

Ну и нам сообщите конечно, может телеграм канал откроете, анонимный, «нутро КГГА».

Кстати, так вы от ИВК заходите получается?
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Да, главное шо не Порошенко - на те морды противно было смотреть.

Кстати, фабрика в Липетске в ноябре снова запускается.
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:12

  investorkiev написав:
Кстати, фабрика в Липетске в ноябре снова запускается.

Хммм, тут такой прокол. Похуже парашута за спиной.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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  #<1 ... 2005200620072008
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