kingkongovets написав:
хы, внезапно на "вы" - удивлен
трайбека, я не успешный менеджер с зажатым в потном кулачке полтосом шоп метаться между депо и однушкой на похе
я не для того все это столько лет покупал и развивал шоп при отчетливом запахе приближающегося пи** свалить в калифорнию продав все "почемберут"
зы: но если серьезно - предлагают неплохой пост в кмда, дали время на подумать
шо посоветуете?
ваше мнение очень важно для меня
Когда вы конструктивно, то и я конструктивно.
Короче, держим оборону в бетоне, до победного конца
По поводу Кмда - если еще в состоянии ходить на работу, то идите.
Главное помните:
1) не подписывайте того, за что потом прийдут в погонах, от них сложно отцепиться
2) в городе очень мало велосипедистов, 0.001% от населения, и то - только 50% месяцев. Не нужно везде тыкать велодорожки за охулиард денег.
3) как ни странно на ПОХе, ДВРЗ и Трое тоже дивут люди, им хочется скверов, метро (даже если его сейчас нет, а хаты они уже понакупали).
Ну и нам сообщите конечно, может телеграм канал откроете, анонимный, «нутро КГГА».
Кстати, так вы от ИВК заходите получается?