Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:28

Первый написав: Ответь себе на вопрос зачем учитывая что вне зависимости от получения выгоды Ты будешь коррупционером.

Попробуй заполнить правильно декларацию. Акцент на правильно. Учти что за косяк в тыщу грн вне зависимости в какую сторону получишь протокол и реестр коррупционеров.



помедленнее - я записую



зы: кстати вот чего я не боюсь - так это декларирования гг

