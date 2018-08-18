Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:02

kingkongovets написав: investorkiev написав: И шо вы планируете делать? Продавать пока не поздно?

Или сдавать не смотря на ИВК и его подходов? И шо вы планируете делать? Продавать пока не поздно?Или сдавать не смотря на ИВК и его подходов?



хы, внезапно на "вы" - удивлен

трайбека, я не успешный менеджер с зажатым в потном кулачке полтосом шоп метаться между депо и однушкой на похе

я не для того все это столько лет покупал и развивал шоп при отчетливом запахе приближающегося пи** свалить в калифорнию продав все "почемберут"



зы: но если серьезно - предлагают неплохой пост в кмда, дали время на подумать

шо посоветуете?

ваше мнение очень важно для меня хы, внезапно на "вы" - удивлентрайбека, я не успешный менеджер с зажатым в потном кулачке полтосом шоп метаться между депо и однушкой на похея не для того все это столько лет покупал и развивал шоп при отчетливом запахе приближающегося пи** свалить в калифорнию продав все "почемберут"зы: но если серьезно - предлагают неплохой пост в кмда, дали время на подуматьшо посоветуете?ваше мнение очень важно для меня

Когда вы конструктивно, то и я конструктивно.Короче, держим оборону в бетоне, до победного концаПо поводу Кмда - если еще в состоянии ходить на работу, то идите.Главное помните:1) не подписывайте того, за что потом прийдут в погонах, от них сложно отцепиться2) в городе очень мало велосипедистов, 0.001% от населения, и то - только 50% месяцев. Не нужно везде тыкать велодорожки за охулиард денег.3) как ни странно на ПОХе, ДВРЗ и Трое тоже дивут люди, им хочется скверов, метро (даже если его сейчас нет, а хаты они уже понакупали).Ну и нам сообщите конечно, может телеграм канал откроете, анонимный, «нутро КГГА».Кстати, так вы от ИВК заходите получается?