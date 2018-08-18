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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2006200720082009>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 252
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
80
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:02

  kingkongovets написав:
  investorkiev написав:И шо вы планируете делать? Продавать пока не поздно?
Или сдавать не смотря на ИВК и его подходов?


хы, внезапно на "вы" - удивлен :mrgreen:
трайбека, я не успешный менеджер с зажатым в потном кулачке полтосом шоп метаться между депо и однушкой на похе
я не для того все это столько лет покупал и развивал шоп при отчетливом запахе приближающегося пи** свалить в калифорнию продав все "почемберут"

зы: но если серьезно - предлагают неплохой пост в кмда, дали время на подумать
шо посоветуете?
ваше мнение очень важно для меня


Когда вы конструктивно, то и я конструктивно.

Короче, держим оборону в бетоне, до победного конца :)

По поводу Кмда - если еще в состоянии ходить на работу, то идите.

Главное помните:
1) не подписывайте того, за что потом прийдут в погонах, от них сложно отцепиться
2) в городе очень мало велосипедистов, 0.001% от населения, и то - только 50% месяцев. Не нужно везде тыкать велодорожки за охулиард денег.
3) как ни странно на ПОХе, ДВРЗ и Трое тоже дивут люди, им хочется скверов, метро (даже если его сейчас нет, а хаты они уже понакупали).

Ну и нам сообщите конечно, может телеграм канал откроете, анонимный, «нутро КГГА».

Кстати, так вы от ИВК заходите получается?
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Да, главное шо не Порошенко - на те морды противно было смотреть.

Кстати, фабрика в Липетске в ноябре снова запускается.
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:12

  investorkiev написав:
Кстати, фабрика в Липетске в ноябре снова запускается.

Хммм, тут такой прокол. Похуже парашута за спиной.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:
  investorkiev написав:И шо вы планируете делать? Продавать пока не поздно?
Или сдавать не смотря на ИВК и его подходов?


хы, внезапно на "вы" - удивлен :mrgreen:
трайбека, я не успешный менеджер с зажатым в потном кулачке полтосом шоп метаться между депо и однушкой на похе
я не для того все это столько лет покупал и развивал шоп при отчетливом запахе приближающегося пи** свалить в калифорнию продав все "почемберут"

зы: но если серьезно - предлагают неплохой пост в кмда, дали время на подумать
шо посоветуете?
ваше мнение очень важно для меня

Ответь себе на вопрос зачем учитывая что вне зависимости от получения выгоды Ты будешь коррупционером.
Попробуй заполнить правильно декларацию. Акцент на правильно. Учти что за косяк в тыщу грн вне зависимости в какую сторону получишь протокол и реестр коррупционеров.

Зы. Твои персональные данные навсегда в свободном доступе:-) сейчас посмотрим кто там с большим количеством нежилых и по чем он их брал:-) и да, это будет твоя Нулевая декларация.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:28

  Первый написав:Ответь себе на вопрос зачем учитывая что вне зависимости от получения выгоды Ты будешь коррупционером.
Попробуй заполнить правильно декларацию. Акцент на правильно. Учти что за косяк в тыщу грн вне зависимости в какую сторону получишь протокол и реестр коррупционеров.

Зы. Твои персональные данные навсегда в свободном доступе:-) сейчас посмотрим кто там с большим количеством нежилых и по чем он их брал:-) и да, это будет твоя Нулевая декларация.


помедленнее - я записую

зы: кстати вот чего я не боюсь - так это декларирования гг
вы все так задорно ржали над моей позицией работать вбелую :mrgreen:
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 11 жов, 2019 20:30, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:
  Первый написав:Ответь себе на вопрос зачем учитывая что вне зависимости от получения выгоды Ты будешь коррупционером.
Попробуй заполнить правильно декларацию. Акцент на правильно. Учти что за косяк в тыщу грн вне зависимости в какую сторону получишь протокол и реестр коррупционеров.

Зы. Твои персональные данные навсегда в свободном доступе:-) сейчас посмотрим кто там с большим количеством нежилых и по чем он их брал:-) и да, это будет твоя Нулевая декларация.


помедленнее - я записую


Странный ты. Ну таке
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:31

  Первый написав:
Странный ты. Ну таке


я и не сомневался, шо люди, склонные троллить по поводу и без имеют проблемы с чю :mrgreen:

зы: всим процвитання
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 21:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вести с полей. Продал сегодня маленькую недвижку на Печерске: па 1000 за метр.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 21:47

  airmax78 написав:Вести с полей. Продал сегодня маленькую недвижку на Печерске: па 1000 за метр.

не звизди, нет на печерске недвиги по 1000 за метр
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 21:54

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Вести с полей. Продал сегодня маленькую недвижку на Печерске: па 1000 за метр.

не звизди, нет на печерске недвиги по 1000 за метр

Больше нет.
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