Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:03

airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав: Вести с полей. Продал сегодня маленькую недвижку на Печерске: па 1000 за метр. Вести с полей. Продал сегодня маленькую недвижку на Печерске: па 1000 за метр.

не звизди, нет на печерске недвиги по 1000 за метр не звизди, нет на печерске недвиги по 1000 за метр

Больше нет. Больше нет.



одессит, хули



одессит, хули

