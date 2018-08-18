Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:00
airmax78 написав:
Вести с полей. Продал сегодня маленькую недвижку на Печерске: па 1000 за метр.
И как вообще - ликвидно? Тяжело было продать? Много потенциальных покупателей?
investorkiev
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:03
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:
Вести с полей. Продал сегодня маленькую недвижку на Печерске: па 1000 за метр.
не звизди, нет на печерске недвиги по 1000 за метр
Больше нет.
одессит, хули
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:14
investorkiev написав: airmax78 написав:
Вести с полей. Продал сегодня маленькую недвижку на Печерске: па 1000 за метр.
И как вообще - ликвидно? Тяжело было продать? Много потенциальных покупателей?
Недвижка специфическая была, с ограниченной ликвидностью. Но продал в течение недели с момента размещения объявления.
airmax78
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:18
airmax78 написав: investorkiev написав: airmax78 написав:
Вести с полей. Продал сегодня маленькую недвижку на Печерске: па 1000 за метр.
И как вообще - ликвидно? Тяжело было продать? Много потенциальных покупателей?
Недвижка специфическая была, с ограниченной ликвидностью. Но продал в течение недели с момента размещения объявления.
паркоместо в ричмонде?
какая нажива?
зы: печерск такой печерск
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:25
kingkongovets написав: airmax78 написав: investorkiev написав:
И как вообще - ликвидно? Тяжело было продать? Много потенциальных покупателей?
Недвижка специфическая была, с ограниченной ликвидностью. Но продал в течение недели с момента размещения объявления.
паркоместо в ричмонде?
какая нажива?
зы: печерск такой печерск
Печерск прекрасен. Все хотят там жить. И готовы за это платить.
airmax78
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:52
kingkongovets написав:
паркоместо в ричмонде?
какая нажива?
зы: печерск такой печерск
Да ладно, нах его по 1000 сливать, если оно само 15 метров. Какая нажива, Эир, на зимнюю резину что-ли.
hume
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