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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2006200720082009

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 252
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
80
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:00

  airmax78 написав:Вести с полей. Продал сегодня маленькую недвижку на Печерске: па 1000 за метр.

И как вообще - ликвидно? Тяжело было продать? Много потенциальных покупателей?
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:03

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Вести с полей. Продал сегодня маленькую недвижку на Печерске: па 1000 за метр.

не звизди, нет на печерске недвиги по 1000 за метр

Больше нет.


одессит, хули

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:14

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Вести с полей. Продал сегодня маленькую недвижку на Печерске: па 1000 за метр.

И как вообще - ликвидно? Тяжело было продать? Много потенциальных покупателей?

Недвижка специфическая была, с ограниченной ликвидностью. Но продал в течение недели с момента размещения объявления.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:18

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Вести с полей. Продал сегодня маленькую недвижку на Печерске: па 1000 за метр.

И как вообще - ликвидно? Тяжело было продать? Много потенциальных покупателей?

Недвижка специфическая была, с ограниченной ликвидностью. Но продал в течение недели с момента размещения объявления.


паркоместо в ричмонде?
какая нажива?

зы: печерск такой печерск
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:25

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:И как вообще - ликвидно? Тяжело было продать? Много потенциальных покупателей?

Недвижка специфическая была, с ограниченной ликвидностью. Но продал в течение недели с момента размещения объявления.


паркоместо в ричмонде?
какая нажива?

зы: печерск такой печерск

Печерск прекрасен. Все хотят там жить. И готовы за это платить.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:52

  kingkongovets написав:
паркоместо в ричмонде?
какая нажива?

зы: печерск такой печерск

Да ладно, нах его по 1000 сливать, если оно само 15 метров. Какая нажива, Эир, на зимнюю резину что-ли.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 23:31

  kingkongovets написав:зы: но если серьезно - предлагают неплохой пост в кмда, дали время на подумать
шо посоветуете?
Прислушалась бы к рекомендациям Первого. Не пошла бы, ни за какие деньги.
Разве что, Вам скучно живется и не хватает драйва...
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 06:40

  vhata написав:
  kingkongovets написав:зы: но если серьезно - предлагают неплохой пост в кмда, дали время на подумать
шо посоветуете?
Прислушалась бы к рекомендациям Первого. Не пошла бы, ни за какие деньги.
Разве что, Вам скучно живется и не хватает драйва...

Чому?
Нехай іде чиновником.
Серіал "тупий і ще тупіший".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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  #<1 ... 2006200720082009
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