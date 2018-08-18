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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:14
investorkiev написав: airmax78 написав:
Вести с полей. Продал сегодня маленькую недвижку на Печерске: па 1000 за метр.
И как вообще - ликвидно? Тяжело было продать? Много потенциальных покупателей?
Недвижка специфическая была, с ограниченной ликвидностью. Но продал в течение недели с момента размещения объявления.
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:18
airmax78 написав: investorkiev написав: airmax78 написав:
Вести с полей. Продал сегодня маленькую недвижку на Печерске: па 1000 за метр.
И как вообще - ликвидно? Тяжело было продать? Много потенциальных покупателей?
Недвижка специфическая была, с ограниченной ликвидностью. Но продал в течение недели с момента размещения объявления.
паркоместо в ричмонде?
какая нажива?
зы: печерск такой печерск
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:25
kingkongovets написав: airmax78 написав: investorkiev написав:
И как вообще - ликвидно? Тяжело было продать? Много потенциальных покупателей?
Недвижка специфическая была, с ограниченной ликвидностью. Но продал в течение недели с момента размещения объявления.
паркоместо в ричмонде?
какая нажива?
зы: печерск такой печерск
Печерск прекрасен. Все хотят там жить. И готовы за это платить.
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:52
kingkongovets написав:
паркоместо в ричмонде?
какая нажива?
зы: печерск такой печерск
Да ладно, нах его по 1000 сливать, если оно само 15 метров. Какая нажива, Эир, на зимнюю резину что-ли.
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hume
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 23:31
kingkongovets написав:
зы: но если серьезно - предлагают неплохой пост в кмда, дали время на подумать
шо посоветуете?
Прислушалась бы к рекомендациям Первого. Не пошла бы, ни за какие деньги
.
Разве что, Вам скучно живется и не хватает драйва...
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Суб 12 жов, 2019 08:33
Да уж, нормально я сдал по 25, жаль только 24 этаж купил а теперь появился 4 этаж Медового(
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 12 жов, 2019 09:04
Оранжевый-хит сезона написав:
Да уж, нормально я сдал по 25, жаль только 24 этаж купил а теперь появился 4 этаж Медового(
По-вашему, 4-й этаж в Медовом лучше 24-го?
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artlife
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Додано: Суб 12 жов, 2019 09:04
hume написав: kingkongovets написав:
паркоместо в ричмонде?
какая нажива?
зы: печерск такой печерск
Да ладно, нах его по 1000 сливать, если оно само 15 метров. Какая нажива, Эир, на зимнюю резину что-ли.
Человек учится продавать без полтосиков, это цепочка мудрых решений,тут встречался с человеком,так вот он говорит,что разрешения на строительство взлетели по цене от 5 до 10-ти раз,новостроек подешевле не будет.
Так что Макс опять всё по Мба сделал)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Суб 12 жов, 2019 09:26
hume написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Спецжитлофонд на Голосеевской стоит наглухо
У них манера строительства такая. Если стоит Голосеевская, значит на Милютенка строят.
До слёз. С форума Милютенко, жк форест
braun↓
11.10.2019 21:22
Доброго времени суток. Я просто живу на лесном и проходя сегодня мимо фореста увидел что стройка работает. Фото прикрепил.
PS. Время приблизительно 20:30.
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hume
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Додано: Суб 12 жов, 2019 09:33
... ну, раз тут вірять просто на слово(що один ляпнув, що щось продав без фото доків... - що другого кличуть кудись, на гору..... прибиральником
)
- ну, тоді і мені можна написати:
- телефонував мені Зе і просив стати його рандником
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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