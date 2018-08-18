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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2007200820092010>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 252
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
80
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:14

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Вести с полей. Продал сегодня маленькую недвижку на Печерске: па 1000 за метр.

И как вообще - ликвидно? Тяжело было продать? Много потенциальных покупателей?

Недвижка специфическая была, с ограниченной ликвидностью. Но продал в течение недели с момента размещения объявления.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:18

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Вести с полей. Продал сегодня маленькую недвижку на Печерске: па 1000 за метр.

И как вообще - ликвидно? Тяжело было продать? Много потенциальных покупателей?

Недвижка специфическая была, с ограниченной ликвидностью. Но продал в течение недели с момента размещения объявления.


паркоместо в ричмонде?
какая нажива?

зы: печерск такой печерск
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:25

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:И как вообще - ликвидно? Тяжело было продать? Много потенциальных покупателей?

Недвижка специфическая была, с ограниченной ликвидностью. Но продал в течение недели с момента размещения объявления.


паркоместо в ричмонде?
какая нажива?

зы: печерск такой печерск

Печерск прекрасен. Все хотят там жить. И готовы за это платить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:52

  kingkongovets написав:
паркоместо в ричмонде?
какая нажива?

зы: печерск такой печерск

Да ладно, нах его по 1000 сливать, если оно само 15 метров. Какая нажива, Эир, на зимнюю резину что-ли.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 23:31

  kingkongovets написав:зы: но если серьезно - предлагают неплохой пост в кмда, дали время на подумать
шо посоветуете?
Прислушалась бы к рекомендациям Первого. Не пошла бы, ни за какие деньги.
Разве что, Вам скучно живется и не хватает драйва...
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 08:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Да уж, нормально я сдал по 25, жаль только 24 этаж купил а теперь появился 4 этаж Медового(
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 09:04

  Оранжевый-хит сезона написав:Да уж, нормально я сдал по 25, жаль только 24 этаж купил а теперь появился 4 этаж Медового(


По-вашему, 4-й этаж в Медовом лучше 24-го?
artlife
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 09:04

  hume написав:
  kingkongovets написав:
паркоместо в ричмонде?
какая нажива?

зы: печерск такой печерск

Да ладно, нах его по 1000 сливать, если оно само 15 метров. Какая нажива, Эир, на зимнюю резину что-ли.

Человек учится продавать без полтосиков, это цепочка мудрых решений,тут встречался с человеком,так вот он говорит,что разрешения на строительство взлетели по цене от 5 до 10-ти раз,новостроек подешевле не будет.
Так что Макс опять всё по Мба сделал)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 09:26

  hume написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Спецжитлофонд на Голосеевской стоит наглухо

У них манера строительства такая. Если стоит Голосеевская, значит на Милютенка строят. :D

До слёз. С форума Милютенко, жк форест :mrgreen:

braun↓

11.10.2019 21:22

Доброго времени суток. Я просто живу на лесном и проходя сегодня мимо фореста увидел что стройка работает. Фото прикрепил. 
PS. Время приблизительно 20:30.

hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 09:33

Ми - джентльмени! - нам вірять на слово!))))

:)
... ну, раз тут вірять просто на слово(що один ляпнув, що щось продав без фото доків... - що другого кличуть кудись, на гору..... прибиральником :) )
- ну, тоді і мені можна написати:
- телефонував мені Зе і просив стати його рандником :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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  #<1 ... 2007200820092010>
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