Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав: паркоместо в ричмонде? какая нажива?
зы: печерск такой печерск
Да ладно, нах его по 1000 сливать, если оно само 15 метров. Какая нажива, Эир, на зимнюю резину что-ли.
Человек учится продавать без полтосиков, это цепочка мудрых решений,тут встречался с человеком,так вот он говорит,что разрешения на строительство взлетели по цене от 5 до 10-ти раз,новостроек подешевле не будет. Так что Макс опять всё по Мба сделал)))
Умный учится на чужих ошибках, дурак - на своих, выпускник МБА - ничему не учится - он уже всему научился, больше в него не влезает.
airmax78 написав:Умный учится на чужих ошибках, дурак - на своих, выпускник МБА - ничему не учится - он уже всему научился, больше в него не влезает.
Это точно. Тут новый министр экономики Милованов, который очень любит парусный спорт и не очень разбирается по его словам в экономике, заявил, что книги по экономике или профлитературу читать вредно и не нужно.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Отличное фото, отличный текст ))) Для тех кто не понял. Тамара Мазур бывший зам.министра культуры . Можете погуглить какие объекты в центре Киева утверждала Тамара Мазур. Вот как один из примеров с документами ))