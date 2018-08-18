Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Умный учится на чужих ошибках, дурак - на своих, выпускник МБА - ничему не учится - он уже всему научился, больше в него не влезает.
Это точно. Тут новый министр экономики Милованов, который очень любит парусный спорт и не очень разбирается по его словам в экономике, заявил, что книги по экономике или профлитературу читать вредно и не нужно.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Отличное фото, отличный текст ))) Для тех кто не понял. Тамара Мазур бывший зам.министра культуры . Можете погуглить какие объекты в центре Киева утверждала Тамара Мазур. Вот как один из примеров с документами ))
Що відбудеться, якщо законопроект "Про місто Київ - столицю України" стане законом Масова легалізація скандальних забудов, порушення ключового принципу демократії та перший крок до федералізації країни.
Отличное фото, отличный текст ))) Для тех кто не понял. Тамара Мазур бывший зам.министра культуры . Можете погуглить какие объекты в центре Киева утверждала Тамара Мазур. Вот как один из примеров с документами ))