Додано: Суб 12 жов, 2019 12:01



Масова легалізація скандальних забудов, порушення ключового принципу демократії та перший крок до федералізації країни.



https://lb.ua/blog/olga_balytska/439487 ... TyDz8Dx7AY Що відбудеться, якщо законопроект "Про місто Київ - столицю України" стане закономМасова легалізація скандальних забудов, порушення ключового принципу демократії та перший крок до федералізації країни.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.