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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2008200920102011>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 253
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 09:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Умный учится на чужих ошибках, дурак - на своих, выпускник МБА - ничему не учится - он уже всему научился, больше в него не влезает.


Это точно. Тут новый министр экономики Милованов, который очень любит парусный спорт и не очень разбирается по его словам в экономике, заявил, что книги по экономике или профлитературу читать вредно и не нужно.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 09:52

Зображення

Отличное фото, отличный текст )))
Для тех кто не понял. Тамара Мазур бывший зам.министра культуры . Можете погуглить какие объекты в центре Киева утверждала Тамара Мазур. Вот как один из примеров с документами ))

https://stopcor.org/zhurnalisti-zyasuva ... li-kiyeva/
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 10:06

zzzzzz
Ну с Мазур все понятно... А этот колхоз на крыше строили капитально, судя по решеткам между 4м и 5м этажом. И не "втихую".
LordEmerald
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 10:08

LordEmerald
Решетки старые, они там много лет.Решетки тут не при чем.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 11:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

artlife написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Да уж, нормально я сдал по 25, жаль только 24 этаж купил а теперь появился 4 этаж Медового(


По-вашему, 4-й этаж в Медовом лучше 24-го?
Конечно, так форум решил.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 11:49

  Оранжевый-хит сезона написав:
artlife написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Да уж, нормально я сдал по 25, жаль только 24 этаж купил а теперь появился 4 этаж Медового(


По-вашему, 4-й этаж в Медовом лучше 24-го?
Конечно, так форум решил.

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Они всё перепутали.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 12:01

Що відбудеться, якщо законопроект "Про місто Київ - столицю України" стане законом
Масова легалізація скандальних забудов, порушення ключового принципу демократії та перший крок до федералізації країни.

https://lb.ua/blog/olga_balytska/439487 ... TyDz8Dx7AY
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 12:10

  zzzzzz написав:Зображення

Отличное фото, отличный текст )))
Для тех кто не понял. Тамара Мазур бывший зам.министра культуры . Можете погуглить какие объекты в центре Киева утверждала Тамара Мазур. Вот как один из примеров с документами ))

https://stopcor.org/zhurnalisti-zyasuva ... li-kiyeva/

На фото - пц. Это следующий этап после парковки на Крещатике в 3м ряду.
Но сюжет - не лучше. Начать сюжет с тетки у которой в центре Киева снесли гараж.... Дальше смотреть не стал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 12:49

airmax78
рекомендую обратить внимание на новомодный комплекс в Одессе с говорящим названием ламер!!!
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"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 13:29

Музейный переулок 2-А. Надстроили 8 этажей

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Живите своим умом!
zzzzzz
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