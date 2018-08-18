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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2008200920102011

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 253
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 13:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Музейный переулок 2-А. Надстроили 8 этажей

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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 14:23

Вот вам еще про Мазур.

http://nashigroshi.org/2018/08/17/na-ne ... DTQdw-UFlc
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 14:44

  LordEmerald написав:zzzzzz
Ну с Мазур все понятно... А этот колхоз на крыше строили капитально, судя по решеткам между 4м и 5м этажом. И не "втихую".


Решетки там установлены, чтобы обваливающаяся лепнина с фасада не падала на головы людей. Так на многих домах.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 14:49

  artlife написав:
  LordEmerald написав:zzzzzz
Ну с Мазур все понятно... А этот колхоз на крыше строили капитально, судя по решеткам между 4м и 5м этажом. И не "втихую".


Решетки там установлены, чтобы обваливающаяся лепнина с фасада не падала на головы людей. Так на многих домах.

Да, понял уже. Сначала подумал что они во время строительства о людях позаботились))). Ага, щас!)
LordEmerald
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 15:37

  Прохожий написав:airmax78
рекомендую обратить внимание на новомодный комплекс в Одессе с говорящим названием ламер!!!
:mrgreen:


От придypkи ...
Как корабль назовёте так оно и поплывёт.
Не удивлюсь если с ним будут постоянные траблы.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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  #<1 ... 2008200920102011
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