Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 жов, 2019 13:50
zzzzzz написав:
Музейный переулок 2-А. Надстроили 8 этажей
Давно уже
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Додано: Суб 12 жов, 2019 14:44
LordEmerald написав: zzzzzz
Ну с Мазур все понятно... А этот колхоз на крыше строили капитально, судя по решеткам между 4м и 5м этажом. И не "втихую".
Решетки там установлены, чтобы обваливающаяся лепнина с фасада не падала на головы людей. Так на многих домах.
artlife
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Додано: Суб 12 жов, 2019 14:49
artlife написав: LordEmerald написав: zzzzzz
Ну с Мазур все понятно... А этот колхоз на крыше строили капитально, судя по решеткам между 4м и 5м этажом. И не "втихую".
Решетки там установлены, чтобы обваливающаяся лепнина с фасада не падала на головы людей. Так на многих домах.
Да, понял уже. Сначала подумал что они во время строительства о людях позаботились))). Ага, щас!)
LordEmerald
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Додано: Суб 12 жов, 2019 15:37
Прохожий написав: airmax78
рекомендую обратить внимание на новомодный комплекс в Одессе с говорящим названием
ламер
!!!
От придypkи ...
Как корабль назовёте так оно и поплывёт.
Не удивлюсь если с ним будут постоянные траблы.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Додано: Суб 12 жов, 2019 16:32
galadriel написав: Прохожий написав: airmax78
рекомендую обратить внимание на новомодный комплекс в Одессе с говорящим названием
ламер
!!!
От придypkи ...
Как корабль назовёте так оно и поплывёт.
Не удивлюсь если с ним будут постоянные траблы.
La Mer - в переводе с французского "море"
Де Рибас, Де Ланжерон прочно вошли в историю Одессы и не вызывают отторжения
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Додано: Суб 12 жов, 2019 16:54
zzzzzz написав:
Музейный переулок 2-А. Надстроили 8 этажей
И как они на екатерининку нахлобучили 30 метров бетона?
Там полная реконструкция с внедрением стального каркаса внутри или от екатерининки осталась только фасадная стена?
барабашов
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Додано: Суб 12 жов, 2019 16:59
барабашов написав: zzzzzz написав:
Музейный переулок 2-А. Надстроили 8 этажей
И как они на екатерининку нахлобучили 30 метров бетона?
Там полная реконструкция с внедрением стального каркаса внутри или от екатерининки осталась только фасадная стена?
Та не, толстыми обоями все стены поклеили - и норм.
А шо, это ж под аренду
investorkiev
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Додано: Суб 12 жов, 2019 17:16
pesikot написав: galadriel написав: Прохожий написав: airmax78
рекомендую обратить внимание на новомодный комплекс в Одессе с говорящим названием
ламер
!!!
От придypkи ...
Как корабль назовёте так оно и поплывёт.
Не удивлюсь если с ним будут постоянные траблы.
La Mer - в переводе с французского "море"
Де Рибас, Де Ланжерон прочно вошли в историю Одессы и не вызывают отторжения
Я в курсе. Кстати, назвали бы Де Ла Мер - звучало бы совсем по другому.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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