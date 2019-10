Додано: Суб 12 жов, 2019 15:37

Прохожий написав: airmax78

рекомендую обратить внимание на новомодный комплекс в Одессе с говорящим названием ламер !!!

От придypkи ...

Как корабль назовёте так оно и поплывёт.

