Додано: Суб 12 жов, 2019 17:52

Сижу смотрю как строили небоскреб в НЙ на Манхеттоне на 53st, строительство впритык с соседними зданиями

участок под застройку 15соток

Жесть...

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