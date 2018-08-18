"От моря"?galadriel написав:
Я в курсе. Кстати, назвали бы Де Ла Мер - звучало бы совсем по другому.
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Додано: Суб 12 жов, 2019 17:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
"От моря"?
Додано: Суб 12 жов, 2019 17:52
Сижу смотрю как строили небоскреб в НЙ на Манхеттоне на 53st, строительство впритык с соседними зданиями
участок под застройку 15соток
Жесть...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 12 жов, 2019 18:40
А вот вам еще прелести.
Дивіться перше фото. Це елітний житловий комплекс Дипломат холл, побудований на початку 2000-х, на Жилянській, в центрі Києва. У первозданному вигляді. Запам'ятаєте останній поверх праворуч.
А ось таж сама будівля з фоткою цього року. Дивимось на останній поверх і дах дому.
Живите своим умом!
Додано: Суб 12 жов, 2019 18:43
Живите своим умом!
Додано: Суб 12 жов, 2019 19:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 12 жов, 2019 19:15
забавно и одновременно печально смотреть на деградацию функций государства.
Возможно ли такое в Берлине? Париже? Вашингтоне?
Сами понимаете что нет.
А где возможно? там, где государство не может выполнять своих функций. Могадишо, Бейрут, Кабул, Киев.
Понятно, что надстроенный этаж над историческими домами в самом центре города - это просто внешнее проявление, самый заметный показатель (что творится в образовании, медицине, охране порядка и прочее - вообще ни пером описать).
Посмотрите, таких надстроек там много - например, над тем домом, где сейчас центральный отдел продаж Укрбуда.
Может ли долго продолжаться беспредел? За что и куда мы платим налоги? Кто должен начать с себя?
Риторические вопросы.
Слабое государство - долго ли оно может быть таким?
Додано: Суб 12 жов, 2019 19:24
Посмотрим на реакцию городских властей. Все-таки Мазур - не видимоблогер с ютьюба.
Додано: Суб 12 жов, 2019 19:31
Хорошо видно с панорамы аурума.
Додано: Суб 12 жов, 2019 19:33
airmax78
где андрейилибогдан с своим дружбаном вавришем??????
где ткаченкно с своим г+г???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 12 жов, 2019 19:36
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