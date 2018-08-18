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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2010201120122013>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 253
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 17:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

galadriel написав:
  pesikot написав:
  galadriel написав:
От придypkи ...
Как корабль назовёте так оно и поплывёт.
Не удивлюсь если с ним будут постоянные траблы.

La Mer - в переводе с французского "море" :)
Де Рибас, Де Ланжерон прочно вошли в историю Одессы и не вызывают отторжения :)


Я в курсе. Кстати, назвали бы Де Ла Мер - звучало бы совсем по другому.
"От моря"?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 17:52

Сижу смотрю как строили небоскреб в НЙ на Манхеттоне на 53st, строительство впритык с соседними зданиями
участок под застройку 15соток
Жесть...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 18:40

А вот вам еще прелести.

Зображення

Дивіться перше фото. Це елітний житловий комплекс Дипломат холл, побудований на початку 2000-х, на Жилянській, в центрі Києва. У первозданному вигляді. Запам'ятаєте останній поверх праворуч.

А ось таж сама будівля з фоткою цього року. Дивимось на останній поверх і дах дому.

Зображення
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 18:43

  zzzzzz написав:Зображення

Отличное фото, отличный текст )))
Для тех кто не понял. Тамара Мазур бывший зам.министра культуры . Можете погуглить какие объекты в центре Киева утверждала Тамара Мазур. Вот как один из примеров с документами ))

https://stopcor.org/zhurnalisti-zyasuva ... li-kiyeva/


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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 19:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:житловий комплекс Дипломат холл

специфика комплекса, дамбасяне строили
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 19:15

  zzzzzz написав:
Зображення

забавно и одновременно печально смотреть на деградацию функций государства.

Возможно ли такое в Берлине? Париже? Вашингтоне?
Сами понимаете что нет.

А где возможно? там, где государство не может выполнять своих функций. Могадишо, Бейрут, Кабул, Киев.

Понятно, что надстроенный этаж над историческими домами в самом центре города - это просто внешнее проявление, самый заметный показатель (что творится в образовании, медицине, охране порядка и прочее - вообще ни пером описать).

Посмотрите, таких надстроек там много - например, над тем домом, где сейчас центральный отдел продаж Укрбуда.

Может ли долго продолжаться беспредел? За что и куда мы платим налоги? Кто должен начать с себя?

Риторические вопросы.
Слабое государство - долго ли оно может быть таким?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 19:24

  investorkiev написав:
  zzzzzz написав:
Зображення

забавно и одновременно печально смотреть на деградацию функций государства.

Возможно ли такое в Берлине? Париже? Вашингтоне?
Сами понимаете что нет.

А где возможно? там, где государство не может выполнять своих функций. Могадишо, Бейрут, Кабул, Киев.

Понятно, что надстроенный этаж над историческими домами в самом центре города - это просто внешнее проявление, самый заметный показатель (что творится в образовании, медицине, охране порядка и прочее - вообще ни пером описать).

Посмотрите, таких надстроек там много - например, над тем домом, где сейчас центральный отдел продаж Укрбуда.

Может ли долго продолжаться беспредел? За что и куда мы платим налоги? Кто должен начать с себя?

Риторические вопросы.
Слабое государство - долго ли оно может быть таким?

Посмотрим на реакцию городских властей. Все-таки Мазур - не видимоблогер с ютьюба.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 19:31

  zzzzzz написав:А
Дивіться перше фото. Це елітний житловий комплекс Дипломат холл, побудований на початку 2000-х, на Жилянській, в центрі Києва. У первозданному вигляді. Запам'ятаєте останній поверх праворуч.

А ось таж сама будівля з фоткою цього року. Дивимось на останній поверх і дах дому.

Зображення

Хорошо видно с панорамы аурума.
https://auroom.com.ua/3dtour/index.html#/pano2/
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 19:33

airmax78
где андрейилибогдан с своим дружбаном вавришем??????
где ткаченкно с своим г+г???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 19:36

  Прохожий написав:airmax78
где андрейилибогдан с своим дружбаном вавришем??????
где ткаченкно с своим г+г???

а где Клычко уже 5 лет?
investorkiev
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