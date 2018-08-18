Ха ха, вот такиемслуги народа.
Депутати «Слуги народу» кажуть, що самовільне будівництво можна зупинити й за допомогою міських чиновників.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 жов, 2019 19:38
Ха ха, вот такиемслуги народа.
Депутати «Слуги народу» кажуть, що самовільне будівництво можна зупинити й за допомогою міських чиновників.
Додано: Суб 12 жов, 2019 19:43
Поэтому цена на Дипломат Холл стремительным домкратом вниз. Удивительно, что те, кто покупал в этом доме квартиры по цене готового видового Тетриса, не понимают как отражается на цене их недвиги такие "апгрейды" их дома и не борятся с этим.
Додано: Суб 12 жов, 2019 19:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
это кто такие эти одаренные люди?
ДХ строился в начале 2000х, воздух стартовал с ПА500
кстати общажка общажкой, в основном 1к, длинные коридоры...
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