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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2010201120122013

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 253
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 19:38

  Прохожий написав:airmax78
где андрейилибогдан с своим дружбаном вавришем??????
где ткаченкно с своим г+г???

Ха ха, вот такиемслуги народа.
Депутати «Слуги народу» кажуть, що самовільне будівництво можна зупинити й за допомогою міських чиновників.
ttps://hmarochos.kiev.ua/2019/10/12/u-b ... h-na-dahu/
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 19:43

  hume написав:
  zzzzzz написав:А
Дивіться перше фото. Це елітний житловий комплекс Дипломат холл, побудований на початку 2000-х, на Жилянській, в центрі Києва. У первозданному вигляді. Запам'ятаєте останній поверх праворуч.

А ось таж сама будівля з фоткою цього року. Дивимось на останній поверх і дах дому.

Зображення

Хорошо видно с панорамы аурума.
https://auroom.com.ua/3dtour/index.html#/pano2/

Поэтому цена на Дипломат Холл стремительным домкратом вниз. Удивительно, что те, кто покупал в этом доме квартиры по цене готового видового Тетриса, не понимают как отражается на цене их недвиги такие "апгрейды" их дома и не борятся с этим.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 19:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Поэтому цена на Дипломат Холл стремительным домкратом вниз. Удивительно, что те, кто покупал в этом доме квартиры по цене готового видового Тетрис

это кто такие эти одаренные люди?
ДХ строился в начале 2000х, воздух стартовал с ПА500
кстати общажка общажкой, в основном 1к, длинные коридоры...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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  #<1 ... 2010201120122013
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