Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:А Дивіться перше фото. Це елітний житловий комплекс Дипломат холл, побудований на початку 2000-х, на Жилянській, в центрі Києва. У первозданному вигляді. Запам'ятаєте останній поверх праворуч.
А ось таж сама будівля з фоткою цього року. Дивимось на останній поверх і дах дому.
Поэтому цена на Дипломат Холл стремительным домкратом вниз. Удивительно, что те, кто покупал в этом доме квартиры по цене готового видового Тетриса, не понимают как отражается на цене их недвиги такие "апгрейды" их дома и не борятся с этим.
investorkiev написав:забавно и одновременно печально смотреть на деградацию функций государства.
Возможно ли такое в Берлине? Париже? Вашингтоне? Сами понимаете что нет.
А где возможно? там, где государство не может выполнять своих функций. Могадишо, Бейрут, Кабул, Киев.
Понятно, что надстроенный этаж над историческими домами в самом центре города - это просто внешнее проявление, самый заметный показатель (что творится в образовании, медицине, охране порядка и прочее - вообще ни пером описать).
Посмотрите, таких надстроек там много - например, над тем домом, где сейчас центральный отдел продаж Укрбуда.
Может ли долго продолжаться беспредел? За что и куда мы платим налоги? Кто должен начать с себя?
Риторические вопросы. Слабое государство - долго ли оно может быть таким?
Совершенно согласен. Слабое государство = дикая анархия = вильноюди. С другой стороны сильное государство = диктатура. Демократия это баланс между двумя крайностями. Государство искусственно ослаблено разделением на три ветки власти. Надеюсь наша анархия не является аналогом Веймарской республики или Ельцинской России со всеми последующими событиями.