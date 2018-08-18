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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2010201120122013

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 253
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 19:38

  Прохожий написав:airmax78
где андрейилибогдан с своим дружбаном вавришем??????
где ткаченкно с своим г+г???

Ха ха, вот такиемслуги народа.
Депутати «Слуги народу» кажуть, що самовільне будівництво можна зупинити й за допомогою міських чиновників.
ttps://hmarochos.kiev.ua/2019/10/12/u-b ... h-na-dahu/
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 19:43

  hume написав:
  zzzzzz написав:А
Дивіться перше фото. Це елітний житловий комплекс Дипломат холл, побудований на початку 2000-х, на Жилянській, в центрі Києва. У первозданному вигляді. Запам'ятаєте останній поверх праворуч.

А ось таж сама будівля з фоткою цього року. Дивимось на останній поверх і дах дому.

Зображення

Хорошо видно с панорамы аурума.
https://auroom.com.ua/3dtour/index.html#/pano2/

Поэтому цена на Дипломат Холл стремительным домкратом вниз. Удивительно, что те, кто покупал в этом доме квартиры по цене готового видового Тетриса, не понимают как отражается на цене их недвиги такие "апгрейды" их дома и не борятся с этим.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 19:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Поэтому цена на Дипломат Холл стремительным домкратом вниз. Удивительно, что те, кто покупал в этом доме квартиры по цене готового видового Тетрис

это кто такие эти одаренные люди?
ДХ строился в начале 2000х, воздух стартовал с ПА500
кстати общажка общажкой, в основном 1к, длинные коридоры...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 20:54

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Поэтому цена на Дипломат Холл стремительным домкратом вниз. Удивительно, что те, кто покупал в этом доме квартиры по цене готового видового Тетрис

это кто такие эти одаренные люди?
ДХ строился в начале 2000х, воздух стартовал с ПА500
кстати общажка общажкой, в основном 1к, длинные коридоры...



Представляю во что Варшавский превратится через 10 лет :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 22:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

при покупке коммерции, у застройщика, если на нее очередь, какую взятку нужно предлагать менеджеру что-бы купить?
1% достаточно? или нужно больше?
кто знает?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 22:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:забавно и одновременно печально смотреть на деградацию функций государства.

Возможно ли такое в Берлине? Париже? Вашингтоне?
Сами понимаете что нет.

А где возможно? там, где государство не может выполнять своих функций. Могадишо, Бейрут, Кабул, Киев.

Понятно, что надстроенный этаж над историческими домами в самом центре города - это просто внешнее проявление, самый заметный показатель (что творится в образовании, медицине, охране порядка и прочее - вообще ни пером описать).

Посмотрите, таких надстроек там много - например, над тем домом, где сейчас центральный отдел продаж Укрбуда.

Может ли долго продолжаться беспредел? За что и куда мы платим налоги? Кто должен начать с себя?

Риторические вопросы.
Слабое государство - долго ли оно может быть таким?

Совершенно согласен.
Слабое государство = дикая анархия = вильноюди.
С другой стороны сильное государство = диктатура.
Демократия это баланс между двумя крайностями. Государство искусственно ослаблено разделением на три ветки власти.
Надеюсь наша анархия не является аналогом Веймарской республики или Ельцинской России со всеми последующими событиями.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 23:17

  investorkiev написав:при покупке коммерции, у застройщика, если на нее очередь, какую взятку нужно предлагать менеджеру что-бы купить?
1% достаточно? или нужно больше?
кто знает?

Менеджеру нисколько. Всегда решайте вопросы напрямую - чем меньше промежуточных звеньев тем дешевеле, и надежней.
Ищите кого-то покрупнее чем менеджер.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 23:54

  Vlad442 написав:
  investorkiev написав:забавно и одновременно печально смотреть на деградацию функций государства.

Возможно ли такое в Берлине? Париже? Вашингтоне?
Сами понимаете что нет.

А где возможно? там, где государство не может выполнять своих функций. Могадишо, Бейрут, Кабул, Киев.

Понятно, что надстроенный этаж над историческими домами в самом центре города - это просто внешнее проявление, самый заметный показатель (что творится в образовании, медицине, охране порядка и прочее - вообще ни пером описать).

Посмотрите, таких надстроек там много - например, над тем домом, где сейчас центральный отдел продаж Укрбуда.

Может ли долго продолжаться беспредел? За что и куда мы платим налоги? Кто должен начать с себя?

Риторические вопросы.
Слабое государство - долго ли оно может быть таким?

Совершенно согласен.
Слабое государство = дикая анархия = вильноюди.
С другой стороны сильное государство = диктатура.
Демократия это баланс между двумя крайностями. Государство искусственно ослаблено разделением на три ветки власти.
Надеюсь наша анархия не является аналогом Веймарской республики или Ельцинской России со всеми последующими событиями.


Демократия - это не вильнолюды, и не слабое государство.

Это жесточайше сильное государство.

Были в США? Типа оплот демократии.
На крыше Белого дома дежурят снайперы. Если у вас в руке внезапно блеснет что-то, что покажется им опасным - не обессудьте.

Посмотрите на Ютюбе как копы в США общаются с теми, кто им перечит. В лучшем случае мордой в пол. А могут и шмальнуть в спину убегающему, и если все по инструкции - то никто и не пискнет.

И посмотрите на том же Ютюбе как с нашими копами общаются, их буквально на 3 буквы посылают, и ничего.
investorkiev
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