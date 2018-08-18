investorkiev написав:

забавно и одновременно печально смотреть на деградацию функций государства.Возможно ли такое в Берлине? Париже? Вашингтоне?Сами понимаете что нет.А где возможно? там, где государство не может выполнять своих функций. Могадишо, Бейрут, Кабул, Киев.Понятно, что надстроенный этаж над историческими домами в самом центре города - это просто внешнее проявление, самый заметный показатель (что творится в образовании, медицине, охране порядка и прочее - вообще ни пером описать).Посмотрите, таких надстроек там много - например, над тем домом, где сейчас центральный отдел продаж Укрбуда.Может ли долго продолжаться беспредел? За что и куда мы платим налоги? Кто должен начать с себя?Риторические вопросы.Слабое государство - долго ли оно может быть таким?