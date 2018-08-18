Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:А Дивіться перше фото. Це елітний житловий комплекс Дипломат холл, побудований на початку 2000-х, на Жилянській, в центрі Києва. У первозданному вигляді. Запам'ятаєте останній поверх праворуч.
А ось таж сама будівля з фоткою цього року. Дивимось на останній поверх і дах дому.
Поэтому цена на Дипломат Холл стремительным домкратом вниз. Удивительно, что те, кто покупал в этом доме квартиры по цене готового видового Тетриса, не понимают как отражается на цене их недвиги такие "апгрейды" их дома и не борятся с этим.
investorkiev написав:забавно и одновременно печально смотреть на деградацию функций государства.
Возможно ли такое в Берлине? Париже? Вашингтоне? Сами понимаете что нет.
А где возможно? там, где государство не может выполнять своих функций. Могадишо, Бейрут, Кабул, Киев.
Понятно, что надстроенный этаж над историческими домами в самом центре города - это просто внешнее проявление, самый заметный показатель (что творится в образовании, медицине, охране порядка и прочее - вообще ни пером описать).
Посмотрите, таких надстроек там много - например, над тем домом, где сейчас центральный отдел продаж Укрбуда.
Может ли долго продолжаться беспредел? За что и куда мы платим налоги? Кто должен начать с себя?
Риторические вопросы. Слабое государство - долго ли оно может быть таким?
Совершенно согласен. Слабое государство = дикая анархия = вильноюди. С другой стороны сильное государство = диктатура. Демократия это баланс между двумя крайностями. Государство искусственно ослаблено разделением на три ветки власти. Надеюсь наша анархия не является аналогом Веймарской республики или Ельцинской России со всеми последующими событиями.
investorkiev написав:забавно и одновременно печально смотреть на деградацию функций государства.
Возможно ли такое в Берлине? Париже? Вашингтоне? Сами понимаете что нет.
А где возможно? там, где государство не может выполнять своих функций. Могадишо, Бейрут, Кабул, Киев.
Понятно, что надстроенный этаж над историческими домами в самом центре города - это просто внешнее проявление, самый заметный показатель (что творится в образовании, медицине, охране порядка и прочее - вообще ни пером описать).
Посмотрите, таких надстроек там много - например, над тем домом, где сейчас центральный отдел продаж Укрбуда.
Может ли долго продолжаться беспредел? За что и куда мы платим налоги? Кто должен начать с себя?
Риторические вопросы. Слабое государство - долго ли оно может быть таким?
Совершенно согласен. Слабое государство = дикая анархия = вильноюди. С другой стороны сильное государство = диктатура. Демократия это баланс между двумя крайностями. Государство искусственно ослаблено разделением на три ветки власти. Надеюсь наша анархия не является аналогом Веймарской республики или Ельцинской России со всеми последующими событиями.
Демократия - это не вильнолюды, и не слабое государство.
Это жесточайше сильное государство.
Были в США? Типа оплот демократии. На крыше Белого дома дежурят снайперы. Если у вас в руке внезапно блеснет что-то, что покажется им опасным - не обессудьте.
Посмотрите на Ютюбе как копы в США общаются с теми, кто им перечит. В лучшем случае мордой в пол. А могут и шмальнуть в спину убегающему, и если все по инструкции - то никто и не пискнет.
И посмотрите на том же Ютюбе как с нашими копами общаются, их буквально на 3 буквы посылают, и ничего.