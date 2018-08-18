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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2011201220132014

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 253
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 10:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Читаю Фейсбук и ржу!!

Уже все чиновники пишут про ту надстройку на крыше дома на Майдане, которую вчера обсуждали))

Максим Бахматов (вроде новый зам.мера?) уже прямо грозится дойти до премьер-министра)))))

Бацька лично картошку перебирает, а у нас Зе должен лично следить за всеми пристройками)))

А когда то эта страна отправляла людей в космос... сик транзит глория мунди...
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 11:01

  asin написав:Патриотика 1к. 38 м кв. Сделан су и кухня. 50500$
Сделка неделю назад.

Покупали в 15-16 за 20-25. Положить плитку по чистым бетонным стенам в санузле и покрасить кухню это 5 коп. Продали за 50+. 1300 за метр. Сдавать, если бы меблировали, могли за 10 тыс. 9% годовых.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 11:09

  investorkiev написав:Читаю Фейсбук и ржу!!

Уже все чиновники пишут про ту надстройку на крыше дома на Майдане, которую вчера обсуждали))

Максим Бахматов (вроде новый зам.мера?) уже прямо грозится дойти до премьер-министра)))))

Бацька лично картошку перебирает, а у нас Зе должен лично следить за всеми пристройками)))

А когда то эта страна отправляла людей в космос... сик транзит глория мунди...

Делай, шо хочешь и шли всех на йух. Банановая республика, у кого больше дубина тот и прав.


http://m.kievvlast.com.ua/news/na-skand ... -raspravoj



рассказал, что на стройку пытался попасть инспектор по благоустройству, однако, его не только не пустили, но и угрожали физической расправой. Полиция уже якобы возбудила дело по факту получения инспектором в свой адрес 
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 11:21

:arrow:
  hume написав:
  investorkiev написав:Читаю Фейсбук и ржу!!

Уже все чиновники пишут про ту надстройку на крыше дома на Майдане, которую вчера обсуждали))

Максим Бахматов (вроде новый зам.мера?) уже прямо грозится дойти до премьер-министра)))))

Бацька лично картошку перебирает, а у нас Зе должен лично следить за всеми пристройками)))

А когда то эта страна отправляла людей в космос... сик транзит глория мунди...

Делай, шо хочешь и шли всех на йух. Банановая республика, у кого больше дубина тот и прав.


http://m.kievvlast.com.ua/news/na-skand ... -raspravoj



рассказал, что на стройку пытался попасть инспектор по благоустройству, однако, его не только не пустили, но и угрожали физической расправой. Полиция уже якобы возбудила дело по факту получения инспектором в свой адрес 

Ну это тупо вызов власти и обществу. Такое заголение своих причиндалов в праймтайм на первом канале с ухмылкой: "любуйтесь и ни хрена вы мне не сделаете".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 11:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хьюм, в Могадишо так и происходит - есть у тебя 50 чуваков с калашами - ты захватываешь район и все - ты тут губернатор, можешь делать что хочешь. Ну пока следущий «губернатор» твой район не отожмет ))


ЗЫ: пристройка странная на крыше - вроде без окон и дверей? В чем ее смысл? И почему самыми дешевыми блоками строится?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 11:31

  asin написав:Патриотика 1к. 38 м кв. Сделан су и кухня. 50500$
Сделка неделю назад.

Подозрительно дешево. Или это полностью без мебели и техники, и с обоями в цветочек и линолеумом от застройщика? Тогда нормальная цена
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 11:40

  investorkiev написав:Хьюм, в Могадишо так и происходит - есть у тебя 50 чуваков с калашами - ты захватываешь район и все - ты тут губернатор, можешь делать что хочешь. Ну пока следущий «губернатор» твой район не отожмет ))


ЗЫ: пристройка странная на крыше - вроде без окон и дверей? В чем ее смысл? И почему самыми дешевыми блоками строится?



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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 11:46

  investorkiev написав:Читаю Фейсбук и ржу!!

Уже все чиновники пишут про ту надстройку на крыше дома на Майдане, которую вчера обсуждали))

Максим Бахматов (вроде новый зам.мера?) уже прямо грозится дойти до премьер-министра)))))

Бацька лично картошку перебирает, а у нас Зе должен лично следить за всеми пристройками)))

А когда то эта страна отправляла людей в космос... сик транзит глория мунди...


Разве государство не списала со своего Баланса дома и передало на баланс ОСББ ?
Ваш дом - делайте , что хотите . Государство не имеет никакого отношения к дому .
или я что-то путаю ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 11:48

  zzzzzz написав:
  investorkiev написав:Хьюм, в Могадишо так и происходит - есть у тебя 50 чуваков с калашами - ты захватываешь район и все - ты тут губернатор, можешь делать что хочешь. Ну пока следущий «губернатор» твой район не отожмет ))


ЗЫ: пристройка странная на крыше - вроде без окон и дверей? В чем ее смысл? И почему самыми дешевыми блоками строится?



Зображення


Дом числится в кого Балансе или он списан в никуда ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 11:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  moldashavanin написав:или я что-то путаю ?

впрочем как всегда
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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