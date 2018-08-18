Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
рассказал, что на стройку пытался попасть инспектор по благоустройству, однако, его не только не пустили, но и угрожали физической расправой. Полиция уже якобы возбудила дело по факту получения инспектором в свой адрес
рассказал, что на стройку пытался попасть инспектор по благоустройству, однако, его не только не пустили, но и угрожали физической расправой. Полиция уже якобы возбудила дело по факту получения инспектором в свой адрес
Ну это тупо вызов власти и обществу. Такое заголение своих причиндалов в праймтайм на первом канале с ухмылкой: "любуйтесь и ни хрена вы мне не сделаете".
Хьюм, в Могадишо так и происходит - есть у тебя 50 чуваков с калашами - ты захватываешь район и все - ты тут губернатор, можешь делать что хочешь. Ну пока следущий «губернатор» твой район не отожмет ))
ЗЫ: пристройка странная на крыше - вроде без окон и дверей? В чем ее смысл? И почему самыми дешевыми блоками строится?
investorkiev написав:Хьюм, в Могадишо так и происходит - есть у тебя 50 чуваков с калашами - ты захватываешь район и все - ты тут губернатор, можешь делать что хочешь. Ну пока следущий «губернатор» твой район не отожмет ))
ЗЫ: пристройка странная на крыше - вроде без окон и дверей? В чем ее смысл? И почему самыми дешевыми блоками строится?
investorkiev написав:Хьюм, в Могадишо так и происходит - есть у тебя 50 чуваков с калашами - ты захватываешь район и все - ты тут губернатор, можешь делать что хочешь. Ну пока следущий «губернатор» твой район не отожмет ))
ЗЫ: пристройка странная на крыше - вроде без окон и дверей? В чем ее смысл? И почему самыми дешевыми блоками строится?
Дом числится в кого Балансе или он списан в никуда ?