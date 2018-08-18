Додано: Нед 13 жов, 2019 11:55

По своему последнему опыту общения с достаточно большим числом представителей наиболее активной части общества - покупаетелей киевской недвиги "типа бизнес-класса", сделал следующие выводы:

1. Примерно 45-50% у нас очень вменяемые, законопослушные люди.

2. Примерно 40-45% - будут делать так, как им удобно, если им за это ничего не будет. Законы и правила для них являются препятствием только в том случае, если за их нарушение следует неизбежное наказание.

3. И примерно 5-10% - это люди, которым пох на все и на всех. Они будут делать что и как хотят, пока не напорятся на очень жесткий отпор. И среди них есть %%2-3 которые даже напоровшись на отпор будут все равно пытаться сделать по-своему.



Среди покупателей эконома, ситуация с распределением, уверен, не лучше (скорее гораздо хуже, наблюдая как преображаются эконом-новострои уже в течение года после сдачи).



Трагедия нашего государства в том, что оно заточено под обслуживание интересов 2й и 3й группы. На интересы 1й группы всем пох. Поэтому, к сожалению, 1я группа в Украине будет и дальше сокращаться 2я и 3я - будут расти.