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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2012201320142015>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 253
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 11:01

  asin написав:Патриотика 1к. 38 м кв. Сделан су и кухня. 50500$
Сделка неделю назад.

Покупали в 15-16 за 20-25. Положить плитку по чистым бетонным стенам в санузле и покрасить кухню это 5 коп. Продали за 50+. 1300 за метр. Сдавать, если бы меблировали, могли за 10 тыс. 9% годовых.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 11:09

  investorkiev написав:Читаю Фейсбук и ржу!!

Уже все чиновники пишут про ту надстройку на крыше дома на Майдане, которую вчера обсуждали))

Максим Бахматов (вроде новый зам.мера?) уже прямо грозится дойти до премьер-министра)))))

Бацька лично картошку перебирает, а у нас Зе должен лично следить за всеми пристройками)))

А когда то эта страна отправляла людей в космос... сик транзит глория мунди...

Делай, шо хочешь и шли всех на йух. Банановая республика, у кого больше дубина тот и прав.


http://m.kievvlast.com.ua/news/na-skand ... -raspravoj



рассказал, что на стройку пытался попасть инспектор по благоустройству, однако, его не только не пустили, но и угрожали физической расправой. Полиция уже якобы возбудила дело по факту получения инспектором в свой адрес 
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 11:21

:arrow:
  hume написав:
  investorkiev написав:Читаю Фейсбук и ржу!!

Уже все чиновники пишут про ту надстройку на крыше дома на Майдане, которую вчера обсуждали))

Максим Бахматов (вроде новый зам.мера?) уже прямо грозится дойти до премьер-министра)))))

Бацька лично картошку перебирает, а у нас Зе должен лично следить за всеми пристройками)))

А когда то эта страна отправляла людей в космос... сик транзит глория мунди...

Делай, шо хочешь и шли всех на йух. Банановая республика, у кого больше дубина тот и прав.


http://m.kievvlast.com.ua/news/na-skand ... -raspravoj



рассказал, что на стройку пытался попасть инспектор по благоустройству, однако, его не только не пустили, но и угрожали физической расправой. Полиция уже якобы возбудила дело по факту получения инспектором в свой адрес 

Ну это тупо вызов власти и обществу. Такое заголение своих причиндалов в праймтайм на первом канале с ухмылкой: "любуйтесь и ни хрена вы мне не сделаете".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 11:31

  asin написав:Патриотика 1к. 38 м кв. Сделан су и кухня. 50500$
Сделка неделю назад.

Подозрительно дешево. Или это полностью без мебели и техники, и с обоями в цветочек и линолеумом от застройщика? Тогда нормальная цена
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 11:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  moldashavanin написав:или я что-то путаю ?

впрочем как всегда
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 11:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По своему последнему опыту общения с достаточно большим числом представителей наиболее активной части общества - покупаетелей киевской недвиги "типа бизнес-класса", сделал следующие выводы:
1. Примерно 45-50% у нас очень вменяемые, законопослушные люди.
2. Примерно 40-45% - будут делать так, как им удобно, если им за это ничего не будет. Законы и правила для них являются препятствием только в том случае, если за их нарушение следует неизбежное наказание.
3. И примерно 5-10% - это люди, которым пох на все и на всех. Они будут делать что и как хотят, пока не напорятся на очень жесткий отпор. И среди них есть %%2-3 которые даже напоровшись на отпор будут все равно пытаться сделать по-своему.

Среди покупателей эконома, ситуация с распределением, уверен, не лучше (скорее гораздо хуже, наблюдая как преображаются эконом-новострои уже в течение года после сдачи).

Трагедия нашего государства в том, что оно заточено под обслуживание интересов 2й и 3й группы. На интересы 1й группы всем пох. Поэтому, к сожалению, 1я группа в Украине будет и дальше сокращаться 2я и 3я - будут расти.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 11:58

  moldashavanin написав:Разве государство не списала со своего Баланса дома и передало на баланс ОСББ ?
Ваш дом - делайте , что хотите . Государство не имеет никакого отношения к дому .
или я что-то путаю ?

О, яркий представитель 2й группы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 12:11

airmax78


а зачем вы вообще покупаете недвижимость в Киеве?
Очевидно же, что с таким развитым чуством прекрасного и перфекционизмом с одной стороны, и огромным количеством вильнолюдей с другой стороны - вы обречены страдать, видя как ушатывают любой дом, в котором ваша прэлэсть...
Ушатали Голосуху, ушатали Ричмонд - очевидно что ушатают и тот дом, где сейчас вы купили.

Вложите деньги лучше во что-то прекрасное, сферическое в вакууме, которое не испортят вильнолюды. Может в акции, евробонды. Может в недвижимость в стране, где вечнозеленые луга, лучшая экология и очень строгие законы. Зачем вы себя мучаете?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 12:14

так жить то надо где-то, где можно гвоздь в стену вбить и сделать обстановку под себя
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 12:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

так он уже лет 15 в аренде живет, привык поди что гвоздь вбить нельзя.
Более того - лет через 5-7 дети подростут и уедут жить отдельно. Уже как бы и совсем другая недвижимость Максу будет нужна.
investorkiev
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