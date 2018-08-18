Покупали в 15-16 за 20-25. Положить плитку по чистым бетонным стенам в санузле и покрасить кухню это 5 коп. Продали за 50+. 1300 за метр. Сдавать, если бы меблировали, могли за 10 тыс. 9% годовых.
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Додано: Нед 13 жов, 2019 11:01
Додано: Нед 13 жов, 2019 11:09
Делай, шо хочешь и шли всех на йух. Банановая республика, у кого больше дубина тот и прав.
рассказал, что на стройку пытался попасть инспектор по благоустройству, однако, его не только не пустили, но и угрожали физической расправой. Полиция уже якобы возбудила дело по факту получения инспектором в свой адрес
Додано: Нед 13 жов, 2019 11:21
Ну это тупо вызов власти и обществу. Такое заголение своих причиндалов в праймтайм на первом канале с ухмылкой: "любуйтесь и ни хрена вы мне не сделаете".
Додано: Нед 13 жов, 2019 11:31
Додано: Нед 13 жов, 2019 11:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 13 жов, 2019 11:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
По своему последнему опыту общения с достаточно большим числом представителей наиболее активной части общества - покупаетелей киевской недвиги "типа бизнес-класса", сделал следующие выводы:
1. Примерно 45-50% у нас очень вменяемые, законопослушные люди.
2. Примерно 40-45% - будут делать так, как им удобно, если им за это ничего не будет. Законы и правила для них являются препятствием только в том случае, если за их нарушение следует неизбежное наказание.
3. И примерно 5-10% - это люди, которым пох на все и на всех. Они будут делать что и как хотят, пока не напорятся на очень жесткий отпор. И среди них есть %%2-3 которые даже напоровшись на отпор будут все равно пытаться сделать по-своему.
Среди покупателей эконома, ситуация с распределением, уверен, не лучше (скорее гораздо хуже, наблюдая как преображаются эконом-новострои уже в течение года после сдачи).
Трагедия нашего государства в том, что оно заточено под обслуживание интересов 2й и 3й группы. На интересы 1й группы всем пох. Поэтому, к сожалению, 1я группа в Украине будет и дальше сокращаться 2я и 3я - будут расти.
Додано: Нед 13 жов, 2019 11:58
Додано: Нед 13 жов, 2019 12:11
airmax78
а зачем вы вообще покупаете недвижимость в Киеве?
Очевидно же, что с таким развитым чуством прекрасного и перфекционизмом с одной стороны, и огромным количеством вильнолюдей с другой стороны - вы обречены страдать, видя как ушатывают любой дом, в котором ваша прэлэсть...
Ушатали Голосуху, ушатали Ричмонд - очевидно что ушатают и тот дом, где сейчас вы купили.
Вложите деньги лучше во что-то прекрасное, сферическое в вакууме, которое не испортят вильнолюды. Может в акции, евробонды. Может в недвижимость в стране, где вечнозеленые луга, лучшая экология и очень строгие законы. Зачем вы себя мучаете?
Додано: Нед 13 жов, 2019 12:14
так жить то надо где-то, где можно гвоздь в стену вбить и сделать обстановку под себя
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 13 жов, 2019 12:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
так он уже лет 15 в аренде живет, привык поди что гвоздь вбить нельзя.
Более того - лет через 5-7 дети подростут и уедут жить отдельно. Уже как бы и совсем другая недвижимость Максу будет нужна.
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